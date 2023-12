A sporikat a jó szándék vezérelte pénteken az első alkalommal szervezett jótékonykodáson, ki-ki a maga lehetőségeihez mérten hozott vagy juttatott el adományokat az összejövetelre. Erre az estére meginvitálták Bacza Barbarát, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári vezetőjét, akinek közösen nyújtották át ajándékaikat a játékvezetők néhány gondolat, jó szó kíséretében. Az adományok többsége tartós élelmiszer, de rengeteg játék, és több zsáknyi ruhanemű is átadásra került.

A jószívű sportemberek összekötötték a jótékonykodást egy évzáró, csapatépítő találkozóval, mivel év közben kevés olyan alkalom van, amikor nem hivatalosan – meccsen kívül - találkozhatnak egymással.

– Nem túl népszerű és nem is egyszerű hivatás az, amit választottunk magunknak, de biztos vagyok benne, hogy mindenki a legjobb tudása szerint igyekszik hétvégente megfelelni a pályán – mondta Kiss Szabolcs, az MLSZ Somogy Vármegyei Játékvezető Bizottság elnökségének tagja. – Kollégáink a családjuktól veszik el az időt minden alkalommal, amikor hétről-hétre magukra öltik a címeres játékvezetői mezüket, sportcipőt húznak a lábukra, sípot vesznek a kezükbe és kivezetik a csapatokat a zöld gyepre. Legtöbben mégis csak azt látják bennük, hogy „elrontják a csapatok és a szurkolók hétvégéjét”. Az adakozás nemes szándéka mellett az is célja volt a kezdeményezésüknek, hogy megmutassuk; a pályán kívül is emberek vagyunk.

Kiss Szabolcs bevezetőjét követően Németh Dóra, szintén a játékvezető bizottság elnökségének tagja folytatta: – Bacza Barbarával, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári vezetőjével szinte napi munkakapcsolatban állunk. Ám Barbara a játékvezetőkkel régmúltra visszatekintő ismeretségre is szert tett, hiszen egy Kaposváron megrendezett országos esemény alkalmával, egyik fő támogatóként ismerkedett meg a somogyi sípmesterekkel. Barbara személye biztosíték, hogy adományaink jó helyre kerülnek és nemes célokat szolgálnak.

– Örömmel tettem eleget Dóriék meghívásának és jöttem el Somogy vármegye játékvezetői közé – mondta Bacza Barbara, aki a megköszönte a sok-sok adományt. – Nagyon sokan keresnek bennünket és az egyre szélesedő ünnepi összefogás teszi lehetővé, hogy a Segélyszervezet ne csak ünnepekkor, de egész évben hatékonyan tudja segíteni a nélkülözőket és bajbajutottakat, ételt, otthont, esélyt adva a rászorulóknak.

Kocsmáros Vivien játékvezető egy videót is készített az eseményről: