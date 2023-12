Bajnokin Balatonbogláron tizeneggyel nyertek az óváriak, akik toronymagas esélyesei ennek az egy meccsen eldőlő párharcnak is.

Nem vár könnyű túra a tópartiakra, hisz ellenfelük utoljára szeptember közepén kapott ki a Ferencváros otthonában (30–27), amit nyolc siker követett, az utolsót épp Balatonbogláron aratták (25–36). Bakó Botond szerint akkor olyan tempót diktált ellenfelük, amivel játékosai még nem találkoztak, így ez most talán már éri "váratlanul" tanítványait, akiknek abban a hatvan percben volt két kihagyott hetesük, tizennégy eladott labdájuk és öt technikai hibájuk, aminél koncentráltabbnak kell lenniük. Fontos lenne, hogy ezúttal ne úgy kezdjenek, mint Balatonbogláron tették, ahol hét perc alatt ötgólos hátrányt (1–6) szedtek össze.

A balatoniak egy novemberi, kozármislenyi sikerrel (23–24) jutottak a negyedik körbe, míg ellenfelük most csatlakozott a sorozathoz. Bakó Botond tanítványainak ezúttal egy döntetlen is elég lenne a továbbjutáshoz, ám erre kevés az esély még akkor is, ha nem tudni ellenfelük milyen formában van a válogatott szünetet követően. A feladat nehézségét jól szemlélteti, hogy saját közönségük előtt még nem buktak az óváriak ebben a szezonban, legutóbb egy másik somogyi klub, a Siófok KC tudott győzni az UFM Arénában, még május elején (24–28). Érdekesség, hogy az előbbiek kapuját akkor Csapó Kincső védte, nem is akárhogy, negyvenkét százalékon, most viszont épp a NEKA csapatát erősíti.