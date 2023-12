Az új vezetőedző hétfői kinevezése után, egy 4-es és 5-ös poszton is bevethető légiós szerződtetését jelentette be a Kometa Kaposvári KK. A 203 centi magas James Jean-Marie a belga élvonalból teszi át székhelyét a magyar bajnokságba. A kanadai légiós három különböző egyetem színeiben is szerepelt, 2019 és 2022 között 67 meccsen lépett pályára az NCAA Division I-ben. A 26 esztendős magasember ez idő alatt 10 pontot és 5,9 lepattanót átlagolt és korábban csapattársa volt az a Khalid Thomas, aki jelenleg az OSE Lions játékosa.

Profi karrierjének első évét a kanadai bajnokságban töltötte (Montreal Alliance), majd Európába, pontosabban Ciprusra (Achilleas Kaimakliou) szerződött, ahol 16,3 pontot és 9,6 lepattanót átlagolt 57,9 százalékos mezőnymutató mellett. A 2023/24-es szezont a belga Okapi Aalstar színeiben kezdte meg, onnan érkezik az alábbi mutatókkal: 13,5 pont, 6,8 lepattanó mérkőzésenként.

A Kaposvári KK hivatalos honlapján megjegyzi: – A montreali születésű James Jean-Marie játékengedélyét sikerült ismét rekordgyorsasággal elintézni, így a szerdai, Szolnok elleni bajnokin már pályára léphet.

A játékoskeret tehát jelen helyzetben bővült, ám kérdés, hogy ez előre vetíti-e valakinek a távozását?

További fontosabb hírek a klub életében:

2023.12.05. Lemondott Váradi Kornél

2023.11.07. Bejelentette új amerikai légiósát a Kaposvár

2023.11.06. Újabb légiósától vált meg a Kaposvári KK

2023.09.14. Az argentin élvonalban is megforduló, amerikai légióssal erősített a Kaposvár

2023.09.11. Szerződést bontott új légiósával a Kaposvári KK