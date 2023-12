Az év korábbi eredményeihez méltó módon zárta 2023-at a junior női kézilabda-válogatott, amely a nyáron U19-es Európa-bajnokságot nyert. A Szilágyi Zoltán szövetségi edző vezette csapat Gyálon készült néhány napig, majd Csehország felé vette az irányt, ahol Négy Nemzet Tornán vett részt.

A lányokat nem lehetett megállítani: a norvégokat (37–21), a románokat (40–28) és a házigazda cseheket (29–17) is magabiztosan győzték le, így tornagyőzelemmel búcsúztatták az évet, hiszen idén többször a válogatott keretein belül már nem találkozik a stáb és a fiatalok.

– Hasznos és tartalmas heten vagyunk túl. Az első napokban átismételtük azokat a taktikai elemeket, amiket korábban már gyakoroltunk, ezeket igyekeztünk finomítani, majd Cheb városában rangos tornán vettünk részt – kezdte Szilágyi Zoltán az Utánpótlássportnak. – A kulcsjátékosaink hiányoztak: Simon Petra a felnőttválogatott tagjaként várta akkor még a világbajnokság kezdetét, mellette Csernyánszki Liliána, Varga Emília és Juhász Kata sem tudott velünk tartani különböző problémák miatt, Vártok Tamara pedig az utolsó otthoni edzésünkön sérült meg. Ám több új játékost is kipróbálhattunk, akiknek biztató volt a teljesítménye; ez igaz az egész csapatra. A válogatottaknak nincs sok idejük arra, hogy különböző összetartásokon összeszokjanak, emiatt is nagy öröm, hogy hamar elsajátították a gyakorolt játékrendszereket, elemeket. A norvégok ellen lendületes, erős játékot mutattunk, és hasonló volt a románok elleni meccs is, a második félidővel viszont nem voltam teljesen elégedett. Hasonló volt a csehek elleni első játékrész, de összességében nincs okom a panaszra, korrekt körülmények és remek játékvezetés mellett magabiztos sikerekkel szereztük meg az aranyérmet.

A válogatottban Zaj Klára és Molnár Dorottya képviselte a Nemzeti Kézilabda Akadémiát, Karé Kamilla pedig a Siófok KC csapatát.

***

A Siófok KC balszélsője, Karé Kamilla első alkalommal kapott meghívót a juniorválogatottba. A fiatal játékos hat góllal járult hozzá a magyar sikerhez.

– Az őszi szezonban nyújtott teljesítményem gyümölcse, hogy meghívót kaptam a junior válogatott összetartásra, ez egy pozitív visszajelzés számomra – mondta Karé Kamilla a Siófok KC holnapján. – Jól éreztem magam az elmúlt egy hétben, sok értékes tapasztalatot szereztem. Folytatom a munkát itthon Siófokon és mindent megteszek azért, hogy a csapatomat segíteni tudjam a folytatásban.