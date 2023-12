Egy nagyon fiatal kerettel vágtak neki az évadnak, ugyanis mindösszesen 21,5 év a játékosok átlagéletkora. Milyen nehézséget, kockázatot jelentett ez?

– A nehézség inkább abból adódott, hogy az előző év tavaszán kialakult erős magból három meghatározó játékos távozott: Böndi Ádám, Kocsis Barnabás és Pintér Norbert – mondta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC leköszönő vezetőedzője. – Ők a mérkőzések kilencven százalékában a pályán voltak, azonban jobb lehetőséget kaptak és más csapatokhoz távoztak. A koncepció az volt, hogy fiatal, saját nevelésű játékosokból alakítsunk ki egy ütőképes gárdát, amely hamarosan osztályt tud váltani, viszont az előbb említett veszteségre nem számoltunk és arra sem, hogy Mayer Milán sérülése ennyire elhúzódik. Ezen felül Harsányi Dániel is kidőlt az utolsó edzőmérkőzésen, így a kezdés még nehezebb volt ezzel a fiatal kerettel. Sőt, a nyáron érkezetteket is be kellett építeni, akiknek szintén kevés rutinjuk volt a felnőtt futballban.

Annak ellenére, hogy fiatal és elég szűk a keret, a fejlődés meccsről-meccsre érezhető volt. Ezt a kilenc meccses veretlenségi sorozat is jól példázza.

– A szezon előtti beharangozóban elmondtam, nehéz kezdésre számítok, ez be is bizonyult. Ez nem véletlen, hiszen újra össze kellett rakni a csapatot, új vezérek kellettek, ez pedig idő. Nekünk is meg kellett találnunk a legjobb rendszert. A bajokság kezdetekor sok csapat frissebb volt, viszont mi inkább hosszútávban gondolkodva azt a célt tűztük ki, hogy kevés játékossal is végig bírjuk a bajnokságot. Nem tehettük meg, hogy sérülés miatt többen kiessenek, emiatt egy kőkemény felkészülésből vágtunk neki a rajtnak, melyből végül hasznot húztunk. Annak örülök, hogy egy-egy eltiltást, illetve egy-egy kontaktsérülést leszámítva száz százalékban rendelkezésre álltak a játékosok. Az, hogy nem voltak sem a mérkőzéseken, sem edzéseken izomsérülések a mi malmunkra hajtotta a vizet. Ahogy múltak a fordulók, úgy alakult ki a játékunk, ami bár nem volt osztályon felüli, de fizikumot és csapatszellemet tekintve mégis az volt. Kialakultak az automatizmusok, megtaláltuk az új vezéreket, akik húzták a csapatot. Egymás múlták felül az egyéni teljesítmények, így számunkra kár, hogy korán fejeződött be a bajnokság, ugyanis csapatszinten annyi munkát tettünk bele a meccsekbe, hogy a kétes helyzetekben már felénk billent a mérleg a nyelve.

A hatodik helyen zárt a csapat, hét pontra a dobogó és ugyanennyire a hetedik helyezett is. Van-e a pontszámokkal kapcsolatban hiányérzete?

– Nincs. A kezdés reális volt, majd átmentünk a nehézségeken. Ebben a hárompontos rendszerben a hétpontos lemaradás behozható. Úgy gondolom, a Fradi második csapatából a legjobbak távoznak télen, a Bartha Lászlóra épülő Dunaföldvár befogható, főleg úgy, hogy jönnek Kaposvárra, ahol az utóbbi időben sorra szereztük a győzelmeket. A Nagykanizsa a feljutást tűzte ki, de hektikusan szerepel, így ez egy rangadó lesz a dobogó harmadik helyéért vívott csatában. Úgy gondolom, ezt a hozzáállást megtartva a dobogót kell szemmel tartani.

Az utolsó mérkőzés után mindenki meglepve bejelentette, hogy nem folytatja a munkát Kaposváron. Sokat őrlődött a döntés előtt?

– A fiam születése előtt a karriert félre kellett tennem. Kevés helyen kell csak belenyúlni a csapatba, a felkészülési terv is kész, de családi okok miatt, életemben először a második helyre tettem a futballt. Talán a legrosszabbkor, hiszen a másfél itt töltött év alatt rengeteget küzdöttünk, azért, hogy legyen kilátás. Ez most megvan, ami nem más, mint a dobogó. Ennek hitet kell adnia, arra, hogy a klub hamarosan képes osztályt váltani. Emiatt még nehezebb volt meghozni ezt a döntést. Az elmúlt hónapokban még jobbá vált a közös munka, pedig semmit sem csináltunk másképp. A befektetések most hasznosultak, a fiatal játékosok túlnőttek az ellenfeleken és már csak el kell hinniük, hogy sikerülhet a nagy cél.

Amikor kinevezték vezetőedzőnek, a célja a saját nevelésű fiatalok beépítése volt. Ha végignézünk a csapaton, akkor ez sikerült, a kapuban Horváth Fábián, a védelemben Heil Máté, Harsányi Dániel, előttük Horváth Balázs és Szederkényi Ádám, elöl pedig Hampuk Ádám és Bíró Dominik szerepel rendszeresen a kezdőben. A padról pedig egyre több akadémista kapott szerepet.

– A vezetőség tűzte ki ezt a célt és ehhez volt türelmük, ami kevés helyen van az országban. Voltak nehéz napok, kellemetlen vereségek, de a 2004-es feljutást is saját nevelésű fiatalokkal vitte véghez a Rákóczi. Abban hiszek, hogy saját nevelésű mag nélkül nem lehet sikeres egy csapat. Amikor Kaposvárra érkeztem a keret nagy százalékát idegen játékosok alkották, mára viszont megfordult ez az arány, a keret nyolcvan százaléka saját nevelésű. Ráadásul egy fiatal generáció tagjai, ha együtt maradnak, akkor magasabb osztályban is ők alkothatják a gerincet. Ezt pedig nem kizárólag én gondolom így. Az érdi győzelem alkalmával hat húsz év alatti játékos volt a kezdőben elöl pedig Bíró és Hampuk. A terv kezd megvalósulni és még eredményekkel is párosulni. Az utolsó mérkőzésen Ipolyi-Várkonyi Csanád sem véletlenül kapott lehetőséget, komoly potenciált látok benne. A gerinc kialakult, mellé már csak egy-egy játékost kell beépíteni.

Edzőként mennyit változott a kaposvári időszak alatt?

– A vereségekből lehet a legjobban tanulni, de a döntő pillanatokban a szerencse is mellém állt, így nem maradt félbe a kaposvári munka. Megtiszteltetés volt egy ekkora várost képviselni, próbáltam minden nap becsülettel dolgozni. Az edzések osztályon felüliek voltak, ezt mindig is elvártam. Sok tapasztalatot szereztem. A komoly elvárások miatt mindig láttam azt az utat, aminek most, a hasznosulási részében jár a csapat. Nehéz itt hagyni egy ilyen lehetőséget, ilyen körülményeket. Lehet, hogy többször nem érkezik olyan hívásom, mint anno Prukner Lászlótól, aki megbízott ezzel a feladattal.

Több tetoválása is van, elképzelhető, hogy egyszer a kaposvári időszaka is felkerül a testére valamilyen formában?

– Akad még kiadó hely a „futball szekcióban”, ha bírom fájdalommal, akkor zöld-fehér színnel a Győr, a Szombathely, a Csorna és a Kaposvár is elképzelhető, hogy megjelenik majd.