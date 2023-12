Szerencsére az idei terveink túlnyomó többségét sikerült megvalósítanunk, így kijelenthetjük: sikeres esztendőt zárhatunk. Rengeteg minden történt velünk idén, de megpróbáljuk összefoglalni – olvasható a Kaposvölgye Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület hivatalos közösségi oldalán.

Az év végén elmondhatjuk, hogy 220 körül van az igazolt, aktív labdarúgóink létszáma, és U7-től U19-ig minden korosztályunk megfelelő játékoskerettel működik. A csapatok az egyesület szakmai vezetői által meghatározott egységes program mentén dolgoznak a legkisebbektől a legnagyobbakig, így a játékosaink egy adott, jól működő szakmai rendszeren belül léphetnek előre évről évre.

A legkisebbek a körzeti és régiós tornákon vesznek részt, amelyek megfelelő alapokat adnak ahhoz, hogy U12-től felfelé minden korosztályunk helytálljon a regionális bajnokságokban. Az U7-es, az U9-es és az U11-es korosztályoknak mi szervezzük a körzeti Bozsik-tornákat és -fesztiválokat (amelyeken a LUE edzői szervezőként és megfigyelőként vesznek részt), az U11-eseknél pedig a körzeti válogatott összeállítását és edzését is mi végezzük – az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az örömteli feladataink közé tartozott mindez. Ebben az évben három U13-as játékosunk bekerült a Dél-Dunántúl régiós válogatottjába is.

Továbbra is Körzetközpontként tagozódunk be az MLSZ utánpótlás-nevelő rendszerébe, az ezzel kapcsolatos auditációt pedig a szövetség el is végezte nálunk az elmúlt hónapokban – látogattak edzéseket, Bozsik-tornákat, megtekintették az egyesület szakmai tervét és munkáját, valamint a klubunk felépítését, szerkezetét is.

Ez utóbbihoz tartozik az, hogy 2023-ban tovább szélesedett az edzői stábunk: amellett, hogy mind a 12 korosztályunkkal saját edző dolgozik, jelenleg van két kapusedzőnk, van két egyéni képzésért felelős kollégánk és egy fitneszedzőnk is, akik Major Gábor és Richter Sándor szakmai igazgatók irányítása és útmutatása alapján végzik a feladataikat.

Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos szakmai fejlődésre is, így kollégáink közül Poór Tamás és Ferencz Norbert az MLSZ Goalkeeper C, Pacsai Gyula és Richter Péter a Grassroots Alap, Kolumbán Kristóf, Bódis Csaba, Sólyom Gábor és Weimann Richárd pedig az UEFA C minősítést szerezte meg/vette át 2023-ban.

Az új eszközök, felszerelések beszerzése is folyamatos, de emellett egy beruházást is megvalósítottunk idén: átadtuk a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai műfüves nagypályáját, melyet egyesületünk, a Kaposvölgye LUE újított fel saját TAO-forrásból – klubunknak köszönhetően a pálya mellett annak tartozékai, és a hozzátartozó öltöző is felújításon esett át.

Tavasszal és ősszel is elvégeztük játékosaink technikai, illetve fizikális (elsősorban gyorsaságot mérő) felméréseit, amelyhez már korábban megvásároltuk a szükséges rendszert – ezzel folyamatosan monitorozhatjuk a futballistáink előrelépését, illetve a javítandó hiányosságokat is.

A munkánk pedig idén dobogós helyezésekben csúcsosodott ki: nagy korosztályaink közül kettő is érmet szerzett a regionális bajnokságokban. Az U16 a második, az U15 pedig a harmadik helyet szerezte meg tavasszal, és több más korosztályunk is remekül zárta a 2022–2023-as bajnokságot.

Talán ezek eredménye is az, hogy az idei évben 12 játékosunk léphetett magasabb szintre, és igazolt a megye tehetségközpontjába, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiába – az előző idényben kilenc futballistát adtunk, most ezt a számot sikerült tovább emelnünk.

Ehhez kapcsolódik a produktivitási mutatónk is, amely attól függ, hogy az általunk nevelt és képzett játékosok a felvevő egyesületeikkel mit érnek el, ott mennyit játszanak, és milyen szintre jutnak el – jelenleg a nagyságrendileg 2200 egyesület közül a legjobb 80 között foglalunk helyet az országban.

A képzés mellett idén is igyekeztünk egyéb lehetőségeket biztosítani a játékosaink fejlődéséhez: többen részt vehettek a Dinamo Zagreb edzőtáborában, ahogy az előző, úgy ezen a télen is részt veszünk horvátországi teremtornákon, de több mint 400 fővel megrendeztük a szezonzáró Kaposvölgye Juniálist, és 11 U9-es játékosunk ott lehetett a pályán a Magyarország–Csehország felnőtt válogatott mérkőzésen, mint játékosbekísérő – ők örök élménnyel lettek gazdagabbak.

Ami pedig a rendszerünk kifutását illeti, a „végzős”, vagyis U19-es játékosaink felnőtt futballba való csatlakozását továbbra is segítjük, hiszen idén is jó páran kaptak lehetőséget a Juta Vármegyei I. osztályban szereplő együttesében – és ez természetesen a folytatásban is így marad.

Visszatekintve tényleg rengeteg pozitívum történt velünk 2023-ban, és a terveink természetesen nem lesznek kisebbek 2024-re sem. A horvátországi tornák folytatódnak, a Dinamo Zagreb táborába jövőre is meghívást kaptunk, és ezúttal is több korosztályunk szerepelhet a regionális bajnokságok felsőházában, ami akkor is örömteli, ha az utánpótlásban sosem a végeredmény, hanem a képzés és a játékosok egyéni fejlődése a legfontosabb – és ezt soha nem szabad szem elől téveszteni.

A Bozsik-programok folytatódnak, a Körzetközpont-státusszal járó feladatainkat továbbra is a lehető legmagasabb szinten szeretnénk ellátni, január első felében minden korosztályunk megkezdi a felkészülést a tavaszi szezonra, edzőink továbbképzései, további fejlődésük 2024-ben is folytatódni fog, és dolgozunk azon, hogy egyesületünk tovább növekedhessen az új esztendőben is – többek között a futsalban is látunk potenciált.

Soha rosszabb évet, mint 2023, várjuk 2024-et!