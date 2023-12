Az elmúlt hetekben tartotta az utolsó 2023-as összetartását az ifjúsági (2006-os és 2007-es születésű játékosokból álló) leány kézilabda-válogatott, amely két nap is megmérkőzött Románia korosztályos együttesével a szekszárdi sportcsarnokban. Az első találkozó szorosan alakult, ám a félidei 11–9-es hazai vezetés után végül 28–25-re nyertek a magyar lányok. A második meccs sokkal simább volt, a remek kezdésnek hála Pálmai Lizáék már az első harminc perc után tizenhat góllal vezettek, a vége 40–22 lett.

Az utánpótlás-válogatott szövetségi edzője, Bohus Beáta elmondása szerint a szokásosnál is sűrűbb volt a fiatalok és a stáb programja.

– Igyekszünk minden alkalommal a lehető legjobban kihasználni a válogatott hetet. A hét elején felméréssel indítottunk, ami a korábbiaknál sokkal jobb számokat hozott – kezdte az értékelést az Utánpótlássportnak Bohus Beáta. – Ez azért is fontos, mert ahogyan Szűcs Martin, a válogatott erőnléti edzője jelezte, az előző eredmények nem érték el a megfelelő szintet, a probléma viszont a válogatott és a klubok még komolyabb összefogását eredményezte. A közös munkának pedig most látszódik a hatása. Kilenc edzésünk és két mérkőzésünk volt, emellett már a távoli cél, vagyis a jövő nyári kínai korosztályos világbajnokság is ott motoszkál a fejekben. Voltak új arcok a válogatottban, de egyre inkább körvonalazódik az a bő keret, akire számíthatunk majd a közvetlen felkészülés során. Technikai és taktikai edzéseket is tartottunk, a nehéz és megterhelő program ellenére viszont remek volt a munkamorál, megérdemlik a dicséretet a lányok. Ráadásul mindkét meccsünket megnyertük; az elsőn érződött a fáradtság, ám óriási pozitívum, hogy másnap, a holtponton átlendülve is jó teljesítményt tudtak nyújtani a fiatalok.

A csapat a nyáron U17-es Európa-bajnokságon szerepelt, amelyen az ötödik helyet szerezte meg; a fiatalok első világversenye volt ez.

– Ami a legfontosabb, hogy átestek a tűzkeresztségen, megízlelték, milyen egy ilyen esemény ritmusa – hangsúlyozta a szövetségi edző. – Kínában még nehezebb lesz, az időeltolódáshoz is akklimatizálódni kell majd, amit hatékonyan kell kezelnünk. Az évben most találkoztunk utoljára, a jövő évi program viszont már nagyjából körvonalazódott. Igyekszünk minél több meccset beilleszteni a menetbe, de az sem könnyíti meg a dolgunkat, hogy vannak olyan játékosaink, akik érettségi előtt állnak, azt pedig tilos a kézilabdázás alá rendelni, legalábbis az én felfogásom szerint.

Az együttesben Grebenár Réka, Keceli-Mészáros Renáta, Seres Liza, Kriston Kíra és Pálmai Liza képviselte a Nemzeti Kézilabda Akadémiát.