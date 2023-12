A tizenhét forduló után egy győzelemmel álló sereghajtó is megoldhatatlan feladatnak bizonyult a balatoniak számára, mely eddigi nyolc idegenbeli bajnokiján mindössze két pontot tudott összehozni hat rúgott góllal. Mislenyi kiütés után nem sikerült tehát felállni a padlóról, az óváriak ellen is rengeteg - a másodosztály szintjén nem elfogadható – hibák sorát produkálták, és a koncentrációs mellett a szervezettség is nagyon hiányzott! Az utóbbiakra kiváló példa az első óvári találat, mely a nyitó játékész hosszabbításában esett, egy szabadrúgás után, ráadásul Varjas fejéről került a labda Czingráberhez, a balatoni klubban korábban ötvenkilenc bajnokit játszó belső védő pedig remekül kihasználta az adódó lehetőséget! Ez volt a vendégek első kaput eltaláló kísérlete… Ezzel, illetve azzal, hogy hátrány ellenére sem cserélt a szünetben Dragan Vukmir edző jelentősen csökkentek a hazai pontszerzés esélyei, melyek a hatvanharmadik percben végleg elszálltak Illés Dávidnak köszönhetően. Schildkaut segítségével Szabó Bence adta meg a kegyelemdöfést, mely után Dragan Vukmir újra elérkezettnek látta az időt, hogy háromgólos hátrányban hármat is változtasson. A szépítést csereként érkező Dénes, illetve György hozták össze, az utóbbi ötvennegyedik bajnokiján első alkalommal volt eredményes.