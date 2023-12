A tizenhat egyesület több mint százhatvan versenyzőjét felvonultató viadalon a Balaton Budo éremösszesítésben az első helyen végzett.

A Balaton Budo eredményei

Balatonfenyvesiek: öt arany-, három ezüst- és hat bronzérem.

Fonyódiak: három arany-, négy ezüst- és hét bronzérem.

Balatonbogláriak: egy arany- és három ezüstérem.

Balatonszárszóiak: négy arany-, hét ezüst- és nyolc bronzérem.

A Barcsi Városi SE Karata Szakosztálya öt versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen.

Eredmények

Shiko Dachi: Kalmár Kinga, 6 évesek: aranyérem. Schutzmann Hanna, 8 évesek: aranyérem.

Szivacs kumite: Kalmár Kinga, 6 évesek: ezüstérem. Schutzmann Hanna, 8 évesek: ezüstérem.

Kata (formagyakorlat): Kalmár Kevin, 8-9 évesek, C kategória: aranyérem. Stujber Balázs, 10-11 évesek, C kategória: aranyérem. Putics Zsombor, 12-13 évesek, C kategória: bronzérem.

Kumite (küzdelem): Kalmár Kevin, 8-9 évesek, A kategória: aranyérem. Stujber Balázs, 10-11 évesek, B kategória: bronzérem. Putics Zsombor, 12-13 évesek, C kategória: bronzérem.