Az élvonalban nem született meglepetés, a sereghajtó csak megnehezíteni tudta a Balatonkeresztúr dolgát, míg a Fonyód egy tizenegy gólos összecsapáson borította a papírformát a Balatonföldvár ellen. A Nágocs és a Balatonszárszó összecsapása másodszor is elmaradt.

Megye I.

Egy hete az előrehozott tavaszi fordulóban (4–0), valamint most az első forduló pótolt mérkőzésén is magabiztos győzelmet adatott a Balatonkeresztúr a sereghajtó Segesd ellen. A kétszer kilencven percet kapott gól nélkül hozták le Gelencsér András tanítványai, igaz a mostani összecsapás közel sem volt annyira egyértelmű, mint amit a 0–5-os végeredmény mutat. A 80. percben még csak egygólos volt a vendégek előnye, akik a hajrában hét perc alatt négyszer köszöntek be.

Segesdi SE–Balatonkeresztúr SK 0–5 (0–1)

Segesd; V.: Erdelecz J.

Segesd: Horváth D., Imrei, Szeszán, Ruppert, Ámon, Csatlós, Nagy B., Koczor, Keresztény, Balogh B., Horváth A. Vezetőedző: Nagy Attila.

Balatonkeresztúr: Szakács, Bojtor (Kis Balázs 46.), Horváth S. (Gelencsér 46.), Jáky (Bogdán T. 55.), Horváth M., Papp K., Lajtai (Bartha 77.), Kozma, Suchmann, Pas (Wolf 46.), Nagy P. Vezetőedző: Gelencsér András.

Gólszerzők: Lajtai (12.), Bogdán T. (81.), Kis-Balázs (82.), Wolf (85.), Bartha (88.).

Ifjúsági meccs: 3–1.

Megye II.

A rossz időjárási körülmények ellenére sikeresen pótolták a Fonyód és a Balatonföldvár korábban elhalasztott bajnoki összecsapását. Az ősz folyamán mindössze két győzelmet arató, a másodosztály mezőnyében a legkevesebb – tizennégy mérkőzésen tizenkettő – gólt szerző Fonyód komoly meglepetést okozott a zsinórban hét győzelmet számláló Balatonföldvár ellen. A vendégeknél a pótolt mérkőzést megelőzően csak a Kaposmérő kapott kevesebb gólt, ez azonban a hétvégén változott. Noha Ballerini Giovanni találatával az első percben a Fonyód szerzett vezetést, félóra elteltével realizálódni látszott a papírforma. Vendég oldalon Koseluk Bence kezdte meg a gólgyártást, amire Kovács Norbert és Tislér Norbert is rácsatlakozott. Ezt követően viszont zsinórban ötször vette be Mihályi Gergő hálóját a Fonyód, mely kétgólos hátrányból fordított, és megnyerte a mérkőzést. A hajrában még kétszer betalált Farkas Zoltán együttese, de ez már csak a szépítésre volt elegendő. Ezzel eldőlt, hogy a tavaszt öt helyett nyolcpontos hátránnyal kezdi meg a Balatonföldvár, mely így bajnokaspiráns helyett csak a dobogósok üldözőinek tudható be.

1926 PSE Fonyód–Balatonföldvári SE 6–5 (2–3)

Fonyód; V.: Posza Zs.

Fonyód: Varga B., Bór N., Mezriczki (Molnár T. 80.), Szabó D. (Bór B. 82.), Cséplő, Molnár M., Francsics, Jóna (Fehér 46.), Vándor, Horváth P., Ballerini. Vezetőedző: Graszl Norbert.

Balatonföldvár: Mihályi, Tislér (Schneider 75.), Schmidt (Illés 68.), Koseluk, Kovács N., Porédos (Lakos 46.), Kadlicskó, Kurdi (Kovácsik 79.), Nagy J., Nieselberger, Bacskai. Vezetőedző: Farkas Zoltán.

Gólszerzők: Ballerini (1., 57.), Francsics (38., 60.), Szabó D. (56.), Bór (74.), ill. Koseluk (20.), Kovács N. (29., 84.), Tislér (32.), Kadlicskó (89.).

Ifjúsági meccs: 4–9.

Nágocs SE–Balatonszárszó NKSE (elmaradt)

Sajnos az elmúlt napokban lezúdult rengeteg csapadék alkalmatlanná tette a nágocsi focipályát a játékra – áll az egyesület hivatalos közleményében. – Pár hete már küzdünk a játéktérrel, mérkőzések után igyekeztünk helyre hozni a talajt. Ennek viszont most semmi értelmét nem látjuk. Nem szeretnénk még nagyobb sárfocit rendezni, ami utána sok-sok idő és energia lenne a helyreállítás.

