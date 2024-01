A Falco egy 0–8-as rohammal kezdte a találkozót, az első kaposvári pontokra valamivel több mint három percet és egy időkérést kellett várni. Ezt követően viszont a vendégek is sokat hibáztak, illetve felkeményedett a hazai védekezés, így Abell triplája után a 7. percben, 10–11-es állásnál vendég részről is megérkezett az időkérés. Perl és Jordano egymást követő gyors triplájára Krnjajski válaszolt egy hármassal, de az első negyedet végül így is ötpontos előnnyel zárta a Szombathely (17–22). A második játékrész közepén többszöri kísérlet után az egyenlítés és a fordítás is összejött (27–26), ami után sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Az első félidő utolsó másfél perce azonban vendégeké volt, Borac és Tonah Dez vezértletével a Falco nyolcpontos előnnyel mehetett az öltözőbe.

A szünet után rögvest egy triplával nyitott Konakov együttese, Pongo kosara után először volt kétszámjegyű a különbség (42–53). Az éllovas ezt követően fokozatot kapcsolt és gyakorlatilag pár perc leforgása alatt eldöntötte a mérkőzést. A 27. percben már 50–69 állt az eredményjelzőn, végül pedig húszpontos különbséggel kezdődött meg az utolsó tíz perc, mely sok meglepetést nem hozott. A Falco utazó sebességre kapcsolt és magabiztos győzelmet aratott Kaposváron.

Kometa Kaposvári KK–Falco-Vulcani Energia KC Szombathely 76–93 (17–22, 25–28, 16–28, 18–15)

Kaposvár Aréna: 1700 néző, V.: Nagy V., Török D., Földesi Á.

Kometa Kaposvári KK: Jackson (19/3), Krnjajski (3/3), Abell (21/3), Szőke (6/3), Jean-Marie (12). Csere: Halmai (1), Puska (2), Paár (-), Bogdán (3/3), Eaddy (9/3), Hajduk (-), Antalics (-). Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Falco-Vulcani Energia KC Szombathely: Tonah Dez (15/3), Benke (4), Pot (14/3), Keller (5), Tiby (6). Csere: Perl (22/3), Pongo (3/3), Kovács B. (3/3), Krivacevic (2), Jordano (6/6), Barac (13), Veraszto (-). Vezetőedző: Milos Konakov.



Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–8. 5. p.: 5–10. 7. p.: 10–11. 10. p.: 17–22. 13. p.: 24–26. 15. p.: 30–30. 18. p.: 40–41. 20. p.: 42–50. 24. p.: 47–58. 27. p.: 50–69. 30. p.: 58–78. 33. p.: 63–82. 36. p.: 65–89. 39. p.: 72–92.

Mestermérleg

Dalibor Damjanovic: – A mérkőzéseket jobban kell kezdenünk, főként hazai környezetben. Ehhez nagyobb fókuszra és agresszívabb játékra van szükség. Úgy gondolom, hogy túlzottan tiszteltük az ellenfelünket, kissé megijedtünk tőlük, de amikor felismertük, hogy tudjuk velük tartani a lépést, akkor egészen jó játékot mutattunk. A második negyed végén azonban buta hibákat követtünk el, amiből hárompontosokat kaptunk. A mérkőzés a harmadik negyedben dőlt el, akkor, amikor egymás után három triplát kaptunk. Ennek ellenére örülök, hogy a mérkőzés végéig küzdöttünk. Ma este egy remek csapattól kaptunk ki.

Milos Konakov: – Ahogyan a mérkőzés előtt is mondtam, az új edző érkezésével védekezésben és támadásban is mást játszik a Kaposvár, mint eddig. A győzelemhez alaposan fel kellett készülnünk két hazai játékosból, akik az elmúlt mérkőzéseken nagy önbizalommal kosaraztak és ponterősen játszottak. A találkozót egyébként jól kezdtük, de a folytatásban puhult a védekezésünk és támadásban rossz döntéseket hoztunk. A harmadik negyedben azonban sikerült eldöntenünk a mérkőzést. Ekkor már agresszíven védekeztünk és támadóoldalon is jó döntéseket hoztunk. Gratulálok a játékosaimnak, akik jobban játszottak ma, mint az elmúlt pár mérkőzésen, de még mindig fejlődnünk kell.