„Életem egyik legnagyobb kihívása előtt állok” – így foglalta össze érzéseit Zajácz Bence, mielőtt kiutazott volna a World Combat Games-re. A pointfighting szabályrendszerben a 69 kilogrammosok között induló sportember azt is elárulta, hogy először versenyez majd Európán kívül, így ezért is emlékezetes lesz számára a szaúdi küldetés. A kick-boxosok három napig koptatták a tatamit (már akik eljutottak a döntőig). Zajácz Bence céltudatosan lépdelt előre, jutott az elődöntőbe, majd a fináléba, amelyet megnyerve megszerezte az első rijádi kick-boxos aranyat.

"Kihoztam magamból a maximumot" – emlékezett vissza Zajácz Bence – "Az első meccsen egy tekvandós múlttal rendelkező üzbég fiúval találkoztam. Nem jelentett gondot, hamar összejött a tízpontos különbség, és idő előtt vége lett az összecsapásnak. Az elődöntőben amerikai ellenfél következett, a döntő pedig hamarabb befejeződött, mivel a brit ellenfelemnek vérzett az orra, és leléptették. Nem kérdés: addig is kontrolláltam a meccset, és a végére is megvolt a jó taktika. A Küzősportok Világjátékára nagyon jó formában érkeztem meg, de az egész csapat nevében mondhatom, hogy sikeres és eredményes felkészülést csináltunk végig."

A csepeli Halker-Király Team kick-boxosa hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet klubjának, edzőinek és idősebb csapattársainak.

"Az a közeg, ami Csepelen van, igazi egységteremtő, aminek a gyökerei jóval korábbra nyúlnak vissza. Király István irányításával felnőtt egy aranygeneráció. Annak volt a tagja a mostani edző, Jároszkievicz Krisztián is. Azt a fegyelmet, egymás iránti tiszteletet kapjuk mi is, amit annakidején ők Király Istvántól. És az aranygeneráció tagjai amellett, hogy sokszoros világ- és Európa-bajnokok lettek, hamar példaképekké is váltak. Az én célom is valahol ez. Hogy méltó legyek a példaképekhez, és én is azzá váljak, mert akkor tovább tudom adni mindazt a tudást, amit kaptam" – nyilatkozta Zajácz Bence, aki novemberben a portugáliai kick-box világbajnokságon is döntőbe jutott pointfightingos kategóriájában, és végül ezüstéremmel zárt.