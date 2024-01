A Kaposvári Arany úti Városi Asztalitenisz-csarnokban csak éjfél környékén fejeződtek be a csaták. A hagyományos somogyi asztalitenisz-évzárón az öt versenyszámban – gyermekek, szülők, valamint felnőtt amatőrök, továbbá a megyei, illetve az NB-s bajnokságban szereplő játékosok – csaknem hetvenen vettek részt. Érkeztek más megyéből is – így Dunaújvárosból, Pécsről, Komlóról, Dombóvárról, Zalakarosról és Sásdról – , de jöttek Somogy más településeiről is Kaposvárra, méghozzá Nagybajomból, Fonyódról, valamint Nagykorpádról is.

Az évzáró 28. Balogh József asztalitenisz-emlékverseny végeredménye.

Gyermekek: 1. Bai Máté (Dunaújváros), 2. Mátrai Benedek (Dombóvár), 3. Domján Zsombor (Kaposvári AC) és Márton Marcell (Kaposvári AC).

Szülők: 1. Sámoly László (Kaposvár), 2. Mátrai Zsolt (Kaposvár), 3. Boros István (Kaposvár), 4. Horváth Tamás (Kaposvár).

Felnőttek.

Amatőrök: 1. Bank Tibor (Sásd), 2. Kiss Zsolt (Nagykorpád), 3. Tamás László (Nagybajom) és Herke László (Komló).

Megyei játékosok: 1. Limbek Csaba (Kaposvár), 2. Hőgye Gábor (Nagybajom), 3. Lukács Zsolt (Zalakaros), 4. Széll Jenő (Fonyód).

NB-s játékosok: 1. Vass Bertalan (Dombóvár), 2. Csizmadia Károly (Pécsi EAC), 3. Fekete Zsuzsanna (Kaposvár) és Kolumbán Csaba (Kaposvár).

Hagyomány már, hogy ezen a gálán adják át a Somogy Megye Asztalitenisz Sportjáért elismerést, amelyet a kaposvári asztaliteniszsport századik századik születésnapja alkalmából Domján Tamás, a megyei szövetség elnöke vehetett át több évtizeden át végzett munkájáért.