Nem tudta eltüntetni az osztálykülönbséget a Somogy vármegyei első osztályban második helyen telelő Nagyatádi FC, amely kikapott az FC Nagykanizsa elleni felkészülési találkozón. A Papp Zoltán irányította dél-somogyiak csak szépíteni tudtak, a több egykori kaposvári labdarúgót is felvonultató nagykanizsaiak ellen. A zalaiaknál ugyanis a próbázó Bonnyai Márk mellett Kondor Kristóf, János Norbert és Lőrincz Bence kezdőként, míg Godzsajev-Telmán Rabil Ogli csereként kapott lehetőséget. Közülük János négyszer, Lőrincz kétszer, Kondor pedig egyszer volt eredményes.

Az edzőmérkőzés végén arra is fény derült, hogy a Rákóczi kapuját az NB I.-ben is védő Bonnyai Márkkal végül nem kötnek szerződést Nagykanizsán.

Nagyatádi FC–FC Nagykanizsa 1–11 (1–8)