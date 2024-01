Igazi flúgos futam volt a NEKA fehérvári bajnokija, a balatoniak a 48. percben kettővel vezettek (21–23), az ötvenhetedikben viszont már a házigazdák ugyanennyivel (27–25). Innen kapaszkodtak vissza a bogláriak Petruska – finoman szólva is szigorú – kiállítása ellenére, miután Csapó megfogta Afentaler hetesét, sőt, annak ismétlését is. Faragó egyenlítése után (27–27) száz másodperc volt még a lefújásig, melyben mindkét együttes nyerhetett volna. Előbb Csapó mutatott be bravúrt Zrinic kísérleténél, majd Sulyok kiállítása – melynél elvették a NEKA gólját a játékvezetők – után Keceli-Mészáros ziccerét fogta meg Tóth. Csapó mentett még egy óriásit Kövérnek, ami után húsz másodpercük még mindig maradt a győzelem kivívására a vendégeknek, ami nem jött össze, ami nem csak rajtuk múlt, mert úgy tűnt, Faragó betörésénél járt volna egy büntető. A kisvárdai után ez a második olyan bajnoki, melyen bent ragadt egy boglári pont, amiről nem biztos, hogy csak ők tehetnek!

Meg kell persze jegyezni, ha jobban koncentrálnak Bakó Botond tanítványai – akiknek ezúttal is volt tizenegy eladott labdájuk, két technikai hibájuk és négy (!) kapufájuk, ami mellett több kimaradt ziccerük is – akkor megnyerik ezt a fontos alsóházi rangadót. A balatoniak kapusai remekeltek, nagy szerepük van az első idegenbeli pontszerzésben: Csapó Kincső tizenhárom hárítással zárt, 42 százalékon védett, ami nem meglepetés tőle, hisz Kisvárdán negyvenötön teljesített. Zaj Klára is hozzátette a magáét, neki is volt három védése, melyben volt egy büntető is! Támadásban Faragó Lea vitte a prímet, a nyitó játékrészben és a másodikban is csapat legeredményesebb játékosa volt, négy–négy góllal. Némileg beárnyékolja mindezt, hogy ezt a nyolcat tizenöt kísérletből érte el. Győri Viktória és Wald Kíra is megtette a magáét, négy–négy találatig jutottak a hatvan perc alatt, nem volt rontott kísérletük, Bató Lilinek akadt egy, öt találatából kettő is büntetőből született.

K&H női kézilabda liga – 12. forduló

Alba Fehérvár KC – NEKA 27–27 (13–13)

Székesfehérvár, Köfém Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

Alba Fehérvár KC: Tóth N. – Szemes 2, Smbatian 7, Szabó K. 6 (2), Kövér 3, Utasi 4, Takó. Csere: Orbán (kapus), Sulyok, Afentaler 3 (2), Kocsis B., Zrnic 1, Bojtos 1. Vezetőedző: Horváth Roland.

NEKA: Csapó K. – Miklós K. 2, Lapos 1, Bató 5 (2), Győri V. 4, Faragó L. 8 (1), Wald 4. Csere: Zaj K. (kapus), Petruska, Keceli-Mészáros 1, Alaxai, Munteanu-Korodi K. 2, Pálmai, Katona, Kriston Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 6/4 (4/3), illetve 3/3 (1/1).

Kiállítások: 12 (4) perc, illetve 6 (2) perc.

MESTERMÉRLEG

Horváth Roland: – Valahogy erre az eredményre is számítottam, bár a végjátékban öt ziccert hagytunk ki, és ez önmagáért beszél. Többször felálltunk és visszatértünk ebbe a mérkőzésbe, elismerésem a NEKA-nak, mert nagyon küzdött, amit jó volt látni. Bár mi is küzdöttünk, de úgy, mint a lúd a jégen...

Bakó Botond: – Örülünk az egy pontnak, bár nyilván boldogabbak lennénk, ha kettőt vittünk volna el Fehérvárról, mert a kezünkben volt a mérkőzés. Többször eldönthette volna mindkét csapat a találkozót, de elégedett vagyok a csapatommal, fejlődünk és egyre nagyobb tartással, jobban kézilabdázunk.