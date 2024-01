Megszerezte második idegenbeli győzelmét az alapszakasz során a Kometa Kaposvári KK, mely a Körmend elleni hazai siker után az NKA Universitas Pécs otthonában tudott diadalmaskodni az új vezetőedző, Dalibor Damjanovic vezérletével szombat este. A találkozót Durmo és Manjgafic vezérletével az újonc kezdte jobban, mely hazai pályán eddig csupán a tabella első két helyezettjétől kapott ki az alapszakasz során. Az első játékrész roppant pontszegényre sikeredett, köszönhetően a csapatok jó védekezésének, valamint a gyenge támadójátéknak. A harmadik negyedben a tízpontos különbséget is átlépte a Kaposvár, a Pécs azonban jó hajrával zárkózott és az utolsó negyed kezdetén egy 7–0-ás szériával fordított. Végül szoros, végletekig kiélezett végjátékban Jackson büntetői döntöttek, miután Manjgafic kezében ott maradt a pécsi fordítás lehetősége.

NKA Pécs–Kaposvári KK 67–69 (16–17, 10–11, 21–23, 20–18)

Pécs, NKA Aréna. V.: Mészáros B., Fodor A., Horváth Cs.

Kaposvár: Krnjajski, Paár 6/6, Abell 19/6, Jackson 7, Jean-Marie 12. Csere: Halmai 1, Bogdán 2, Koprivica 2, Eaddy 15/6, Szőke 5/3. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Pécs: Lukácsi 1, Kovács 3, Nikolic 18/6, Durmo 18/3, Manjgafic 16/6. Csere: Herger , Luzaic 6/6, Benke, Kerpel-Fronius, Lados 3., Herger, Scherer 2. Vezetőedző: Goran Tadics.

Mestermérleg

Goran Tadic: – A két csapat között a különbséget elsősorban az eladott labdák száma jelentette, továbbá az, hogy támadásban nem volt ritmusa a játékunknak. Így is megvolt a lehetőségünk arra, hogy megnyerjük a meccset, volt hozzá egy dobásunk a végén, ami sajnos nem sikerült. Nagyon fájó ez a vereség hazai pályán.

Dalibor Damjanovic: – Először is szeretném kiemelni Szőke Bálint teljesítményét, aki nagyon fiatal játékos, mégis csapatunk legjobbja volt a mai napon. A mérkőzés elején nyújtott teljesítményünkkel nem voltam elégedett, túl kevés támadó lepattanót szedtünk. A folytatásban már jobban játszottunk, el is húztunk a hazaiaktól, ám sajnos visszaengedtük őket a meccsbe. A végén szerencsénk is volt, mert bár felhívtam a figyelmet arra, hogy a pécsiek kettes számú játékosa, Manjgafic nem maradhat szabadon, mert ő a legjobb dobójuk, mégis így történt, de kihagyta a hármast. Nagy köszönet a játékosaimnak, mert látszott rajtuk, hogy meg akarják nyerni ezt a meccset. Ez egy nagy győzelem.

Hazai játékos nyilatkozata

Kovács Péter: – Olyan meccset játszottunk, amilyenre számítottunk, kemény volt, és a védekezés dominált. Sajnos a második félidőben volt néhány egy-két perces rövidzárlatunk, amikor a vendégek megléptek, ennek ellenére át tudtuk venni a vezetést, ám kulcspillanatokban rendre hibáztunk, ez pedig megpecsételte a sorsunkat. Gratulálok a Kaposvárnak!

Vendég játékos nyilatkozata

Szőke Bálint: – Gratulálok a csapatomnak! Küzdős mérkőzést játszottunk, erre is számítottunk. Nem kezdtünk jól, ám a folytatásban sikerült szintet lépnünk, ez pedig elég volt a győzelemhez.

A Kaposvári KK a bajnokság 16. fordulójában, január 13-án, szombaton 18 órakor az éllovas Falco KC Szombathely csapatát fogadja a Kaposvár Arénában.