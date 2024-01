Az első edzésen ott volt Illés János klubigazgató is, aki egyértelműen megfogalmazta a célt, azaz a bennmaradást. Elmondta, hogy a vezetőség ennek érdekében a keret megerősítésén dolgozik és azt is hozzátette, hogy a szakmai stábot érintően is lesznek változások.

A BFC Siófok a tabella tizenhatodik helyéről várja a folytatást 3 győzelemmel, 4 döntetlennel, 11 vereséggel és 14:34-es gólaránnyal, ami a második legrosszabb az egész mezőnyben. Csak az FC Ajka és a Mosonmagyaróvár gyűjtött kevesebb pontot az ősz folyamán. A biztos bennmaradást jelentő vonal pedig jelenleg négy pontra van, igaz a riválisok többsége egy mérkőzéssel kevesebbet abszolvált.