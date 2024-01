„Egy óriási motorexpót kell elképzelni, ahol több ezren, sőt több tízezren fordulnak meg – mesélte a Career Brand Management érdeklődésére a veronai díjátadóról Számadó Máté. – Egy külön stand adott otthont az Alpok-Adria Kupa és az Európa-kupa díjátadó gálájának. Egy elképesztően nagy motoroskiállításról van szó, rengeteg márkával, érdekes kiállítással önmagában is emlékezetes program lett volna de így, hogy a ceremónián mindkét sorozat győzteseként vehettem át kupákat még különlegesebb volt az út”

A 18 esztendős motorversenyző a trófeák ellenére sem tud maradéktalanul elégedetten visszagondolni a 2023-as idényére. Ennek fő oka, hogy a német bajnokságban (IDM) nyújtott teljesítménye elmaradt attól, amit előzetesen remélt önmagától.

„Egészen jól sikerült, bár sikerülhetett volna jobban is. Büszke vagyok a győzelmeimre, de azt sajnálom, hogy a német bajnokság kevésbé alakult jól, és végül anyagi okokból nem is tudtunk itt teljes szezont menni. Ha már így történt, a magyar bajnokság mellett igyekeztem minden erőmet ide koncentrálni, ami végül jól alakult, mivel mindhárom sorozatban az élen zártam. Sokat tudtam tanulni, így ilyen szempontból is jó év volt 2023. Remélem, hogy a tanultakat és az eredményeket felhasználva pedig lehetőségem lesz idén még előrébb lépni.”

Az előző szezonban behúzott összetett elsőségek közül az Európa-kupában nyújtott eredményére a legbüszkébb.

„Rendkívül színes, a motorsport világát átfogó mezőnyről volt szó, amelyből a szezon nagy részében hárman tudtunk kiemelkedni. Többször volt, hogy elég sok másodperccel el tudtam lógni a dobogós riválisoktól is. Volt, hogy a dominancia, volt, hogy a nagyobb csata miatt lett emlékezetes egy-egy futam. Van néhány dolog, amit másként csinálnék utólag, de összességében olyan siker lett a vége, ami nemcsak jól cseng, jó is volt megélni csaknem minden pillanatát. Ráadásul 2019 után már másodszor jött össze az Európa-kupa-elsőség, ez is különlegesebbé teszi a győzelmet.”

A versenyző a téli időszakban heti két futóedzés mellett két erősítéssel készül, az egyre jobb idő beköszöntével pedig a motorozás is mind nagyobb szerepet kap a felkészülésben. Számadó kulisszatitokként azt is elárulta, amikor nem tud élőben körözni, akkor különböző szimulátorokban, aktuálisan a legfrisseb Formula–1-es videojátékban trenírozza mentális képességeit. Egy-egy pole-pozíció esetén pedig nemegyszer az online ligákban még jobban is izgul, mint élesben a versenypályán.

„2019-ben nagy lökést adott az Európa-kupa-győzelem, abban bízunk, hogy ezúttal is hasonló lendületet vehetünk. Ennek köszönhettem 2021-ben és 2022-ben is, hogy szabadkártyásként tudtam szerepelni a VB futamokon, és 2022-ben pontokat is szereztem.

A szezon még nem állt össze teljesen, még tart a szponzorkeresés, a cél, hogy teljes idényt tudjak menni a német bajnokságban. Volt már rá nem egyszer példa, hogy az Alpok-Adria Kupából az IDM-be került versenyzők kiemelkedően teljesítsenek ott is. Szeretnék hasonló utat bejárni, már csak amiatt is, mert a német bajnokság már-már a világbajnokság előszobájának tekinthető.

Sőt, még előrébb is lépne a német bajnokságban, ugyanis – ha minden anyagi háttér összeáll – a jelenlegi kategóriájánál eggyel feljebb, a 600 köbcentis gépek mezőnyében mérettetné meg magát 2024-ben.

„A fókusz most azon van, hogy lehetőleg ne csak résztvevő legyek az IDM-ben, hanem kategóriát is tudjak lépni és a 300-asok után az SuperSport 600-ban fejlődhessek tovább. Mellette pedig a magyar bajnokság minél több fordulójában szeretnék részt venni. Bízom abban, hogy ez összejön, és 2024 hasonlóan hasznos, tapasztalatokban gazdag év lehet, mint az előző volt” – tekintett előre a Hungarian Racing Engineering tehetséges versenyzője, aki hosszabb távon a Superbike-világbajnokság állandó mezőnyét szeretné megcélozni, az odáig vezető úton pedig remek szintlépésnek gondolja az IDM 600 köbcentis kategóriáját.