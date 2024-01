Véget ért a PDC-dartsszervezet Pro Tour-kártyákért zajló selejtezőjének első szakasza, amelyet követően két helyszínen 128-128 játékos maradt versenyben azért, hogy idén és jövőre jogosult legyen arra, hogy az idény összes (azaz 30) Players Championship-versenyén elinduljon, valamint részt vegyen az European Tour-versenyek és a világbajnokság profik számára kiírt selejtezőin.

A magyarok közül elsőként Székely Pál örülhetett, neki szerdán tábla elé sem kellett állnia, hiszen a keddi játéknapon eljutott a legjobb nyolcig, amivel azonnal továbbjutott. A nap utolsó meccsén az osztrák Patrick Tringlerrel játszott, és bár ellenfele 4–1-es vezetést szerzett, az öt nyert legig tartó mérkőzést Székely zsinórban négy sikeres játékkal megfordította.

A nyolc-nyolc napi továbbjutó mellett a három nap eredményei alapján kialakult ranglistáról lehetett továbbjutni, minden győzelem egy pontot ért, de csak a 256 fős tábláról – az 512-es, első fordulós sikerek nem számítottak bele az összevetésbe.

Ennek alapján csatlakozhatott Székely Pálhoz a tavalyi Hungarian Darts Trophyn Ricardo Pietreczkót legyőző Major Nándor, aki szerdán mutatott be nagy menetelést, a legjobb 32 közé jutott, ám ott megálljt parancsolt neki a holland Davy Proosten. Végső János három ponttal kezdte a harmadik napot, de az első fordulóban kikapott, végül kevesen előzték meg a rangsorban, így ő is becsúszott a 128 közé. Azonban a PDC bejelentette, hogy Végső (és a német Martin Kramer is) visszalépett a folytatástól. Helyükre másokat sorolt be a PDC.

A többiek közül Jagicza Gábor, Kovács Patrik, Sárai Levente, Strbik Péter és Vályi Attila 2-2, Borbély András, Prés Nándor és Vida Mihály 1-1, Balló Sándor, Baranyi Zsombor és Börzsei János 0-0 pontot szerzett, ami kevés volt a továbbjutáshoz.

Csütörtöktől minden nap egy 128-as táblás tornát rendeznek, a döntő szakasz szereplői nulláról indulnak, senki sem viszi tovább az eddig szerzett pontjait. A tornák napi győztesei Pro Tour-kártyát szereznek, a maradék kvótákat a négy nap eredményei alapján kialakuló sorrend legjobbjai kapják. A napi győztesek a későbbiekben nem indulnak, így a létszám napról napra csökken, lesznek erőnyerők, ezért az első fordulóban elért győzelem ezután sem számít bele a rangsorolásba.

Angliában és Németországban összesen 31 Pro Tour-kártya kel el, a 4-4 napi nyertes mellett a nevezők arányában osztják el a kvótákat, ez elméletileg Kalkarban 13, Milton Keynesben 9 további sikeres selejtezőst jelent, de a PDC hivatalosan még nem közölte az elosztási arányt. Eredetileg 30 kártya talált volna gazdára, de mivel az ausztrál Corey Cadbytől elvették a kártyát, a PDC még egyet kioszt majd.

Aki nem szerez Pro Tour-kártyát, a Q-Schoolon való indulással jogot szerez arra, hogy részt vegyen a PDC 2024-es Challenge Tourján, amely remek tapasztalatszerzési lehetőség, és annak a legjobbjai visszalépések esetén Players Championship-versenyeken indulhatnak, illetve a két legjobb vb-indulási jogot és 2025-ös, valamint 2026-os Pro Tour-kártyát szerez.