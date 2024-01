Németh Dóra már tizenöt éve fújja töretlenül a sípot különböző focimeccseken. A játékvezetés előtt nem volt a mindennapjai része a sport, hiszen nem egy tipikus sportoló családba született.

– Úgy jött a játékvezetés az életembe, hogy középiskolás koromban a barátaimmal kijártunk az akkor NB I-es Kaposvári Rákóczi FC meccseire, s amikor a Fradi ellen játszott a csapat, azt a találkozót női játékvezető vezette, ami élete első élvonalbeli mérkőzése volt – kezdte Németh Dóra. – Megtetszett a sportnak ez az oldala, és eldöntöttem, hogy én is játékvezető szeretnék lenni. Jó alkalomnak bizonyult, hogy összekössem az életemet a sporttal. Ebben a szakmában az fogott meg leginkább, hogy sportolhatok, illetve szerintem egy elég nagy kihívás, hogy másodpercek alatt kell jó döntést hozni. Elmondható, hogy egy remek közösséghez tartozok, mára sok baráti kapcsolatom alakult ki a játékvezetésnek köszönhetően.

Németh Dóra (középen) sok barátot köszönhet a játékvezetésnek

Németh Dóra kijárta a ranglétrát, hiszen a somogyi utánpótlás meccseken kezdte el a játékvezetést, aztán még éveket töltött a vármegyei negyed- és harmadosztályban. Annak ellenére, hogy tizenöt éve fújja a sípot, viszonylag későn döntött arról, hogy igazából játékvezető vagy inkább asszisztens szeretne lenni, de végül előbbit választotta.

– Már eljutottam arra a szintre, hogy a vármegyei első osztályban vezethetek mérkőzéseket, ami – nem szeretnék nagy szavakat használni, de – Somogyban történelemnek számít, hiszen előttem a megye I-ben nő még nem vezetett találkozót – emelte ki a játékvezető. – Országos szinten női NB II-es kerettag vagyok, de volt szerencsém bemutatkozni a női NB I-ben, valamint több női Magyar Kupa-meccset is vezettem már. Élvonalbeli mérkőzést tavaly májusban fújtam, a Szombathely játszott a Szekszárd ellen.

Azt gondolná az ember, hogy a nőket kevésbé éri mind a játékosoktól, mind a szurkolóktól szidalmazás, ám ez sajnos nem így van.

– Amikor az összecsapás előtt szembesülnek vele, hogy női játékvezető lesz, akkor először az még tetszik, de ha úgy alakul később már engem sem kímélnek – mondta Németh Dóra. – Ha olyan ítéletet hozok, ami nekik nem kedvező, nem szimpatikus, akkor én is megkapom a magamét, de azt gondolom, talán egy fokkal kevésbé, mint a férfi kollégák. Ez egy ilyen szakma, tudtam mit vállalok, egyébként meg a humor sokat segít, azt szoktam mondani, hogy ezért van a két fülem, hogy az egyiken bejön, a másikon kimegy. Ha tudom, hogy hibáztam, az nem egyszerű, akkor azonnal túl kell rajta lépni a meccs közben, nem lehet azon rágódni. Előfordul, hogy napokig még gondolkodom rajta, hogy mit tehettem volna azért, hogy jó döntés szülessen. Nem mondanám, hogy lelkileg megterhelő, mert ez tényleg egy olyan szakma, hogy itt nincs olyan, aki nem hibázik, úgyhogy az ilyeneken hamar túl kell lépni, tanulni belőle és menni tovább előre.

Németh Dórát az fogta meg leginkább a szakmában, hogy másodpercek alatt kell jó döntést hozni

Németh Dóra az olyan összecsapásokat igazi kihívásnak tartja, amikor például Somogy vármegyében, a megye I-en belül szomszédvári rangadóra küldik. Nagyon sok emlékezetes meccse volt már, és nem ijedt meg attól sem, amikor egy találkozón négy piros és nyolc sárga lapot kellett felvillantania.

– Előfordult olyan is, hogy meccs után odajött hozzám egy úriember gratulálni a munkámhoz, akiről később tudtam csak meg, hogy ő korábban az NB I-et megjárt, nagymúltú labdarúgó – fogalmazott. – Nagyon jól esett, hogy a szakmában sok mindent megélt sportembertől kaptam elismerést. De volt olyan is, hogy edző jött oda hozzám egy derbi után azzal, hogy "Ügyes voltál, de nem szívesen lennék a férjed". Amikor tényleg elszabadulnak az indulatok a meccs hevében, akkor nagyon határozottnak és higgadtnak kell lenni. Azt gondolom, hogy tőlem többször bocsánatot kérnek a játékosok egy-egy mérkőzés után, ha ingerültebben reagálnak a pályán, mint mondjuk egy férfi játékvezetőtől. Ez azért jól esik, és általában nyitott vagyok arra, ha egy játékos a mérkőzés lefújása után kulturált hangnemben rákérdez egy-egy véleményes szituációra, amit másképp láttam a pályán, mint ő.

Németh Dóra szinte minden hétvégén pályára lép, s elmondása szerint, ehhez kell egy olyan családi háttér, aki ezt megérti, hiszen nem lehet előre kiszámítani, hogy mikor és hova utazik, ez általában csak a hét közepén derül ki. De Dóri szerencsés helyzetben van, hiszen a családja és a párja is tolerálja ezt.

Németh Dóra az aktív játékvezetői pályafutása után sem fog tudni teljesen elszakadni a labdarúgástól

– Ameddig élvezem és kihívást látok benne, addig szeretném csinálni a játékvezetést, illetve amíg azt gondolom, hogy fizikálisan is ott tudok lenni a pályán, így bízom benne, hogy minél tovább – hangsúlyozta Németh Dóra. – Ha minden jól alakul, a női NB I-es kerettagságot még elérhetem, amiért továbbra is alázatosan edzek és készülök. Azt már most tudom, hogy az aktív játékvezetői pályafutásom után elszakadni teljesen nem fogok tudni a labdarúgástól és nem is szeretnék, hiszen tagja vagyok az MLSZ Somogy Vármegyei Játékvezetői Bizottságnak, illetve a Társadalmi Elnökségnek is.

A három diplomával is rendelkező Németh Dóra a játékvezetés mellett főállásban a Somogy Vármegyei Kormányhivatalban védelmi igazgatási szakügyintézőként dolgozik.

– Azt gondolom jó hobbit és szenvedélyt választottam magamnak, mert így kikapcsolódásként hétvégente biztosan sportolok. Amúgy a szabadidőmben is – ami elég kevés – szívesen túrázok, kerékpározok és futok, tehát a pihenőidőmet is elég aktívan töltöm – mondta amolyan zárszóként Németh Dóra.

Aki egy kicsit is kedvet kapott ehhez a nem túl népszerű, ám annál jobb sporthoz, azt arra biztatja Dóri, hogy látogasson el a www.jatekvezetoleszek.hu weboldalra, ahol sok infót talál arról, hogy miként lehet ebben a szakmában karriert építeni.