Első alkalommal rendezett a NEKA téli tábort, melyen hatvanegy gyermek vett részt. A lányoknak Siti Beáta, Bohus Beáta, Hajdu János, Bakó Botond és Zsadányi Sándor tartott edzést, a fiúknak pedig Kiss Szilárd, Kopornyik Zsolt és Mikita Bence.

– Alapvetően a kézilabda játszotta a főszerepet, mellette szabadidős csapaépítő-programokat szerveztünk, illetve olyan tevékenységeket, melyeken keresztül jobban megismerték Balatonboglárt a táborozók – emelte ki Siklerné Bárány Henriett, a főszervező. – A visszajelzések nagyon jók voltak, hiszen a szülők és a résztvevők is elismerően szóltak a táborról, melyet jövőre is megrendezünk, ha a versenynaptár engedi, illetve úgy alakul a téli szünet.

– Rendkívül heterogén társaság jött össze tudásban és testalkatban is, ezért nagyon oda kellett figyelni a foglalkozások szervezésére – fogalmazott Hajdu János, a női szakág vezetője. – Két csoportot alakítottunk ki, úgy differenciáltunk, hogy az ügyesebbek egy csapatba kerüljenek. Nagyon szépen tudtunk haladni a gyerekekkel, átvettük a cselezés-, a lövés-, és az átadástechnikákat, valamint a védekezést. Olyan dolgokat sajátíthattak el, melyeket tudnak majd hasznosítani a klubjaikban is. Naponta kettő, egy-másfélórás gyakorláson vettek részt a táborlakók. Ezek inkább módszertani edzések voltak, azaz sok mindent kipróbálhattak. Ami a mi szempontunkból a legfontosabb, hat-hét olyan játékost is láttunk, akinek helye lehet a NEKA-n, akár már nyártól is.

– Ahol kézilabda van, az már csak jó lehet – mondta Kiss Szilárd. – Ez az első téli táborunk, ahová az ország különböző részeiből érkeztek a fiatalok. A rendezvény nekünk, NEKA-soknak két szempontból is nagyon fontos. Egyrészt, hogy kézilabdázzanak a gyerekek, másrészt, már most felmérhetjük kik azok, akik annyira tehetségesek, hogy később az akadémiánkhoz kerülhetnek.

Kiss Szilárd szerint ebben a korosztályban az a legfontosabb, hogy a gyerekek szeressék meg a sportágat, s alakuljon ki bennük a versenyszellem, a győzni akarás.

– Ami a kézilabdát illeti, elsősorban a technikai dolgokat gyakoroltuk a gyerekekkel, hiszen ez ad nekik egy olyan biztos alapot, melyre a későbbiekben már jól lehet építkezni – tette hozzá.