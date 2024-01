A Nagyatádi Judo Club egyik edzője, Botka Gábor az Atádhírnek elmondta, hogy a kitűzött célt maradéktalanul teljesítették a nagyatádiak, illetve beszélt arról is, hogy az utánpótlás is szépen fejlődik, a legkisebbek is hozzák az eredményeket.

Számos éremmel és helyezéssel gazdagodott 2023-ban is a Nagyatádi Judo Club, amely jövőre már az 50 éves fennállását ünnepli. Az év utolsó regionális miniversenyén és edzésén Somogyszobon léptek tatamira a sportolók. Itt a legkisebbek versenyeztek a somogyszobi és a lábodi versenyzőkkel.

– Itt tizenöt nagyatádi indult, legalább tizenegyen a kezdő csoportból, mindannyian kimondottan jó eredményt értek el, ami az utánpótlás szempontjából megnyugtató. Tizenöt érmet sikerült elhoznunk – mondta Botka Gábor.

Arról is beszélt, hogy az elmúlt 4-5 év kimondottan jó volt a klub részéről, két éve például országosan a 34. legeredményesebb egyesület lett az országban, de most is a középmezőny elejére várja a csapatot az eredményeik alapján.

– Az országban van 120 egyesület, jó részük nagyobb városokból, mégis folyamatosan jönnek az eredmények – értékelt az edző. – Úgy gondolom, hogy jó évet zártunk, jó helyezéseket értünk el mind a regionális, mind az országos versenyeken, bajnokságokban.

Mindezt úgy, hogy volt néhány verseny, amin nem tudtak elindulni, főként a betegségek miatt.

A jövő évben februárban kezdődik majd a szezon egy ifjúsági rangsorversennyel, ezt a Szegeden rendezett országos bajnokság követi majd, illetve ugyanabban a hónapban rendezik majd meg a 6. Csaba Béla regionális rangsorversenyt is.

A 2023-as év utolsó hónapjában is jöttek az eredmények: december elején Mórahalmon Szabó Menyhért a Diák C országos bajnokságon bronzérmet szerzett, illetve november végén Bálizs Balázs a Serdülő B korosztály országos bajnokságán pontszerző helyen végzett, tette ezt úgy, hogy a nála 20 kilogrammal nehezebb ellenfeleit is megizzasztotta.