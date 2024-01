Technikai képzettsége átlagon felüli, emellett mindig sikeréhes és alázatos. Az év végi portugáliai vb-n a light-contact és kick-light szakágakban is első lett. A rijádi, III. Küzdősportok Világjátékán pedig a pointfighting szabályrendszerben szerezte meg azt az érmet, amelyre különösen vágyott, mivel a küzdősportok csúcsversenyéről nem volt még aranya.

– Szaúd-Arábiában az eredményhirdetés után is elmondtad, hogy az a siker különösen kedves számodra, mert ilyen aranyérmed még nem volt.

– Nemcsak a siker, hanem az egész Küzdősportok Világjátéka szép emlék számomra. Az utóbbi tíz évben nem rendezték meg ezt a multisport versenyt, így óriási dolognak tartom, hogy most ezen indulhattam. Sok új impulzus ért, rengeteget tanultam. Nagyon jól sikerült a felkészülésem, mindegyik meccsem másképp tett próbára, és mindegyiket nyertem. Az első összecsapást technikai K.O.-val, a másodikat meggyőző, ötpontos különbséggel, a fináléban azonban sokáig hátrányban voltam, és a végén sikerült fordítani. Ismertük az ellenfeleket, így sok meglepetés nem ért minket. Csak egy érdekesség: a döntőre külön forgatókönyv is készült. Tudtam, hogy hátrányban leszek, és azt is tudtam, hogy hogy nyerhetek. És sikerült!

– Több „hangszeren” is játszol a tatamin, hiszen kimagasló eredményeid vannak a pointfightingon kívül light-contactban és kick-lightban is. Mennyire nehéz összeegyeztetni fejben és fizikálisan is a három szabályrendszert?

– Korábban voltak elképzelések, hogy melyiket helyezzük előtérbe, de végül úgy döntöttünk az edzőimmel, hogy a komplexitásra törekszünk. Vannak világversenyek, ahol nem egyszerű az átállás egyikről a másikra. Ilyen volt a világbajnokság, de például ez Rijádban nem állt fenn, hiszen ott csak pointfighting volt. De az a 19 év, amit eddig beletettem ebbe a sportágba, felhalmozott annyi rutint, hogy megoldom a „váltásokat”.

– A 19 év munkával kapcsolatban felvetődik a kérdés: mikor kezdted a kick-boxot?

– Ötévesen kerültem le először az edzőterembe. Én azóta kick-boxozom, vagyis a csattogós lepke helyett annó a sportot választottam.

Fésű Lajos a rijádi győzelemmel azt is bizonyította, hogy előzetesen jó embert választottak ki a személyében: hiszen a Küzdősportok Világjátéka előtti, itthoni ünnepélyes fogadalomtételen a szkanderos Kőváriné Ivánfi Brigittával ő mondta az eskü szövegét.