Azt már megszokhattuk, hogy folyamatosan hozzák a kiváló eredményeket a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE fiatal versenyzői, akik a mögöttünk hagyott esztendőben is remekeltek, így megőrizték harmadik helyüket az egyesületek közti rangsorban.

– Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásra – árulta el a siker egyik titkát Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – Szerencsére vannak nagy létszámú csoportjaink, azonban az edzéseken a segítőimmel, Szabó Dórával, Kató Lillával és Merkei Mónikával kisebbekre tudjuk ezeket bontani, így mindenkire több figyelem összpontosul, emiatt is tudunk minőségi munkát végezni.

A gyermek fitnesz egyesületek közti pontversenyben csak a budapesti Marcipán Fitness SE (286 pont) és a szintén fővárosi Mazotti Fitness SE (256 pont) előzte meg a 205 pontot szerző kaposváriakat, aki így továbbra is az ország egyik legjobb és legnépesebb utánpótlásnevelő-műhelye a Prukner-Sas Médea által vezetett Bakó-Sas SE, amely a Magyar Fitness és Testépítő Szövetség támogatásának is köszönhetően szeretne még tovább fejlődni.

Folyamatosan bővül a létszám

– A fejlődés szempontjából több csoportot indítottunk, így jelenleg öt működik: az óvodások, kisiskolások, a kezdők, két start, illetve a versenyző – folytatta Prukner-Sas Médea. – Jelenleg kilencven és száz között mozog a létszámunk, míg az igazolt versenyzők száma 78 volt az előző évben. Ennek a megtartása óriási erőfeszítést és munkát igényel az edzők, a gyermekek és természetesen a szülők részéről is, hiszen ők időt, energiát nem sajnálva támogatják gyermekeiket. A létszám mellett a teljesítményünket is szeretnénk megtartani a jövőben, ehhez a kitartás és a monotónia tűrés a kulcs, hiszen az elit kategóriában heti öt-hat edzésen vesznek részt a lányok. A versenyző csapatunkat is szeretnénk tovább bővíteni, ami szintén hatalmas előrelépés lenne. Az előző évben újra nemzetközi versenyeken szerepeltünk, a világbajnokságon Tóth Anilla Netti és Sovák Réka, míg az Európa-bajnokságon rajtuk kívül Bali Luca is megmutathatta tudását. Ebben az évben szeretnénk, ha további két versenyzőnk, Gáspár Bora és Ernst Anna is kvalifikálná magát a világbajnokságra. Szerencsére mindegyik csoportunkban akadnak olyanok, akik a jövőben nemzetközi versenyen szerepelhetnek.

Fotó: Bakó- Sas Fitnesz

Kettéválnak a kategóriák A fitneszesek számára a tavaszi szezon április huszadikán indul a Magyar Kupával, ahol eldől majd, ki indulhat a világbajnokságon. Ezt követi a májusi, Bakó-Sas Fitnesz SE által rendezett kaposvári IFBB pontszerző verseny, melyen fitness challenge kategóriában is megmutathatják magukat a sportolók.

– A jövőben a szövetség szeretné kettéválasztani a fitness-t és a fitness challenge-t és utóbbi kategóriába is minél több gyermekkel megszerettetni a sportágat – tudtuk meg Prukner-Sas Médeától, akit a Magyar Fitness és Testépítő Szakszövetség megválasztott a fitness challenge szövetségi kapitánynak.

Fotó: Lang Róbert