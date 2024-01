A kontinens huszonegy országából 30 tehetséges fiatal leány játékos vehetett részt az Európai Kézilabda Szövetség Bécsben rendezett táborában. A háromnapos rendezvényre a Nemzeti Kézilabda Akadémiából két ifjúsági válogatott sportoló, Keceli-Mészáros Renáta és Fazekas Virág kapott meghívást, a lányok többek között olyan világsztárok előadását hallgathatták, mint Andrea Lekics, Anja Althaus, Jelena Grubišić és Carmen Martín.

Az Európai Kézilabda Szövetség „Respect Your Talent” elnevezésű táborába évek óta fiatal tehetségeket hívnak meg. Idén azokat a kézilabdázókat várták, akik nyáron az U17-es vagy más utánpótlás tornán a meccs legjobbjának választottak, vagy bekerültek az All Star csapatba.

A NEKA két sportolója, Keceli-Mészáros Renáta és Fazekas Virág az ifjúsági Európa-bajnokságon remekeltek a magyar válogatott színeiben, így mindketten ott voltak a legjobbak között. A tábor célja elsősorban az volt, hogy a fiatalokat felkészítsék a pályafutásuk során adódó nehézségekre, az utánpótláskorból a felnőtt korosztályba való átmenetet megkönnyítsék számukra, illetve táplálkozással, regenerációval, mentális felkészítéssel kapcsolatban is segítséget kaptak. A rendezvény nagykövetei, Andrea Lekics, Anja Althaus, Jelena Grubišić és Carmen Martín a saját példájukon keresztül adtak tanácsokat a fiataloknak, természetesen kötetlen stílusban.

– Három napig folyamatosan előadásokon vettünk részt, ami rendkívül hasznos és érdekes volt – kezdte az irányító poszton játszó Keceli-Mészáros Renáta. – Voltak mentális, illetve egészségügyi, valamint interjúval és social médiával foglalkozó programok. Sok hasznos dolgot tanultam, amit a későbbiekben megpróbálok kamatoztatni. Ezek mellett tudtunk beszélgetni a játékosokkal a karrierjükről és a bécsi adventi vásárt is megtekintettük. Én sokszor izgulok, amikor interjút kell adnom, ezért az nagyon tetszett, amikor ezt gyakoroltuk. Tanácsot kaptunk ahhoz, hogy a stresszt hogyan vezessük le, hogyan mutassunk magabiztosságot, akár egy előnyösebb testtartással, ami a beszédet is megkönnyíti. Beszéltünk arról is, hogy a külső körülményeket győztes és vesztes meccs után meg kell tanulni kizárni és úgy elmondani a történteket.

– Három napig előadásokon és programokon vettünk részt – folytatta a jobbátlövő Fazekas Virág. – Az előadások olyan témákat dolgoztak fel, amik nagyon hasznosak lehetnek nekünk a jövőre nézve. Jól éreztem magam, sok új dolgot tanultam, a későbbiekben szeretném ezt hasznosítani. Ami nekem a legjobban tetszett az az volt, hogy tapasztalt játékosoktól tanulhattunk.