A magyar férfi kézilabda-válogatott Szlovénia legyőzésével megszerezte az ötödik helyet a németországi Európa-bajnokságon, ezzel minden idők legjobb Eb-szereplését produkálta Chema Rodriguez együttese. A magyar csapat valamennyi csoportmérkőzését megnyerte, majd a helyosztón is fantasztikus küzdeni akarással szerezte meg a győzelmet. Örömteli, hogy a HSA NEKA férfi NB I-es csapatának jobbszélsője, Krakovszki Zsolt is szerepet kapott, az első két találkozón pályára is lépett. A NEKA korábbi növendéke, Krakovszki Bence és Zoran Ilic is a keret tagja volt, ahogy Palasics Kristóf is, aki két évig erősítette a boglári elsőosztályú együttest.

Sótonyi László, aki szövetségi edzőként a 2023-as junior világbajnokságon ezüstéremig vezette a magyar válogatottat, büszke volt a válogatott és a fiatalok teljesítményére.

– A junior vb-ezüstérmes csapatból hatan szerepeltek a felnőtt Európa-bajnokságon, és jó volt látni, hogy a fiatalok most is bátran játszottak, és kritikus helyzetekben is jó döntéseket hoztak – emelte ki Sótonyi László. – Úgy gondolom, hogy mivel a férfiválogatottak hasonló rendszerben játszanak a serdülőtől a felnőtt szintig, ez is megkönnyítette a fiúk beilleszkedését. Jó volt látni, hogy a fiatalok lendületet adtak a válogatottnak, és nem csak kiegészítő emberek voltak a tornán. Nekik valóban kulcsszerepük volt egy-egy mérkőzésen. A junior világbajnokságon is sokszor kellett téthelyzetben bizonyítaniuk, és miután az NB I-es klubokban is játéklehetőséget kapnak, ez nagyban hozzájárult a fejlődésükhöz és a helytállásukhoz. Chema Rodriguez szövetségi kapitány bátran nyúl a fiatalokhoz, így azt gondolom, hogy ha egy-két rutinos játékos befejezi a pályafutását, megoldott lesz a korosztályváltás. Persze még előttünk áll egy olimpiai selejtező, de nagyon bízom abban, hogy a magyar válogatott ott lesz a párizsi ötkarikás játékokon.

A téli szünet után hétvégén folytatódik a férfi NB I-es bajnokság, a tabella kilencedik helyén álló HSA NEKA február 3-án Komlóra látogat. Sótonyi László együttese több felkészülési mérkőzést játszott januárban erős, elsőosztályú riválisok ellen. A tabella harmadik helyén álló Tatabánya otthonában alul maradtak, a horvátországi edzőtábor keretében ugyanakkor a házigazda Rovinj és az osztrák HC Fivers WAT Margareten csapatát is legyőzték.

– A mérkőzések jól szolgálták a felkészülésünket, alkalmunk nyílt számos taktikai variációt kipróbálni – értékelt a vezetőedző. – Ezeken a találkozókon az eredmény másodlagos, viszont örülök annak, hogy az edzéseken gyakorolt feladatainkból sokat sikerült a pályán éles helyzetben megvalósítanunk. Dolgozunk tovább, hiszen a Komló ellen készülünk, és szeretnénk úgy rajtolni a tavaszi szezonban, ahogy azt szeptemberben tettük.

Jól halad Temesvári Gábor rehabilitációja. Az HSA NEKA jobbátlövője novemberben térdműtéten esett át és a tervek szerint az idény utolsó mérkőzésein már visszatérhet a pályára.