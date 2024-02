Már nem is meglepetés, hogy félidőben a Fejér-B.Á.L. vezetett, hisz az eddigi tizenöt forduló alatt mindössze háromszor voltak előnyben a szünetben, abból most már kétszer a bogláriakkal szemben. Ám ahogy ősszel, úgy ezúttal is elbuktak. Az előnyük ezúttal Gödör kapusnak volt köszönhető, aki kilenc védést is bemutatott, negyvenhárom százalékon teljesített a nyitó harminc percben. Deményinek nem ment ilyen jól, öt védéssel, huszonhét százalékon dolgozott, támadásban pedig Sztraka volt a legjobb néggyel, melyből kettő büntetőből esett, mellette csak Karai jutott még egynél tovább, kettőig.

Fordult a kocka

A szünet után aztán fordult a kocka, minden megváltozott, már a boglári kapusokról szólt a meccs és támadásban is már az akadémisták domináltak. Az első félidei öt védést a másodikban kilenc követte, ebből nyolc Mikleré volt, egy pedig Deményié, aki egy büntető hárításával vette ki a részét a sikerből. Az első félidei tizenkét találatot pedig tizenkilenc követte, Tóth Levente ötször is eredményes volt, háromszor büntetőből, melyből az egyiket maga harcolt ki. Az elsőben Krakovszki és Sztraka is kihagyott egyet–egyet, Tóth személyében aztán megtalálta a biztos kezű ítélet végrehajtót Sótonyi László. Dely is remekelt, háromig jutott és még két hetest is összehozott, utóbbihoz hasonlóan Ludmán és Karai is triplázott ebben a harminc percben.

Fotó: Németh Levente

A vendégek a 33. percben már néggyel is mentek (12–16) a házigazdák pedig kapaszkodtak, a fordulat egygólos Fejér-B.Á.L. előnynél (21–22) következett be, amikor a 44. és a 52. perc közt 5–0-s sorozatot produkáltak az akadémisták (26–22), amihez Mikler három védéssel, Ludmán és Tóth két–két, Nagy pedig egy góllal járult hozzá! Innen már nem volt visszaút a veszprémieknek, kettőnél közelebb (28–26) már nem voltak a végjátékban a balatoniakhoz.

K&H férfi kézilabda liga – 15. forduló

HSA NEKA – Fejér-B.Á.L. Veszprém 31–27 (12–14)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 300 néző. Vezette: Bíró Ádám, Kiss Olivér Bende.

HSA NEKA: Deményi – Szücs B. 1, Dely 4, Sztraka 6 (2), Gál, Kovács T. 2, Molnár R. 2. Csere: Mikler K. (kapus), Tárnoki, Krakovszki Zs., Karai 5, Tóth L. 6 (3), Ludmán 4, Nagy Á. 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

Fejér-B.Á.L. Veszprém: Gödör – Hornyák B., Szuharev 1, Kristóf M. 2, Szrnka 5, Tarabochia 5, Nourelden. Csere: Balogh T. (kapus), Bugyáki, Hári 4 (3), Vetési, Draskovics 7, Preszter 1, Grünfelder 2. Vezetőedző: Danyi Gábor.

Hétméteresek: 7/5 (4/2), illetve 4/3 (3/3).

Kiállítások: 2 perc (2 perc), illetve 10 perc (8 perc).

Sótonyi László: – Az első félidőben nem volt bennünk átütőerő, a helyzeteink ugyan megvoltak, de a kapussal szemben sokszor elbuktunk. A csapat ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy hétről hétre, a korát meghazudtoló érettséggel játszik, olyan szituációkat old meg, amit tényleg nem lehetne elvárni.

Danyi Gábor: – Főleg az első félidőben megtaláltuk a NEKA gyengébb pontjait, ezúttal védekezésben annyira nem voltak acélosak. Mi viszont hátul nagyon egységesek voltunk, s ehhez egy kiváló kapusteljesítmény párosult. A második játékrész közepétől belefáradtunk, rossz döntéseket hoztunk, így végül megérdemelten nyertek a hazaiak. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatra, nagyon jó mentalitással kézilabdáztunk.