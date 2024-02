Kit győzzenek le a balatoniak, ha nem azt az újonc Vasast, mely tavaly november óta egymás után négy bajnokit is elbukott. Kikaptak idegenben a Moyra–Budaörstől (28–26) és az FTC-Rail Cargo Hungaria együttesétől (39–28), ami mondhatni papírforma, ám a hazai vereség az addig mindössze háromszor nyerő Alba Fehérvár KC-től (22–24) már nem az, miként a legutóbbi, Moyra–Budaörs (26–32) elleni újabb vereség sem a saját közönségük előtt. Az első tíz fordulóban tizenkét pontot gyűjtő angyalföldiek úgy tűnik, hullámvölgyben vannak, amit remélhetőleg sikerül kihasználni az immár hét (!) nyeretlen tétmeccsnél járó bogláriaknak, akik bajnokit tavaly október hetedikén nyertek utoljára, otthon a Dunaújvárosi KKA ellen (26–21).

– A sorsunk továbbra is a saját kezünkben van, aggódnunk és félnünk nem kell – nyilatkozta Bakó Botond, a NEKA trénere a legutóbbi, Praktiker-Vác elleni, hazai vereséget (22–34) követően, melyen szerinte a szezon leggyengébb teljesítményt nyújtottak. Ha a Vasas SC ellen sem nyernek, az azért már bizonyára okozna némi aggodalmat, félelmet a jelenleg mindössze öt ponttal, utolsó előtti bogláriaknál...

Az ősszel Konkoly Csaba tanítványai örülhettek (27–23), ám ezúttal erősebb – és ami ennél is fontosabb egy fél szezon tapasztalatával felvértezett – kerettel vághatnak neki ennek a hatvan percnek a bogláriak, akik közül az akkor hiányzó Miklós, Alaxai, illetve a január hónap akadémistájának választott Keceli-Mészáros is pályára léphet. A sikerhez elengedhetetlen a jó kapusteljesítmény, a fővárosi összecsapásukon ez nagyon hiányzott balatoni oldalon, a Csapó, Zaj duó öt védéssel zárt, Szilovics – aki a piros-kékek házi gólkirálynője kilencvennel – hatszor is mattolta az utóbbiakat, aki ezúttal remélhetőleg nem lesz ilyen eredményes. Huszonhét gólt kapott akkor a NEKA, jó lenne ezúttal ez alatt tartani a riválisukat, különösen annak tudatában, hogy a bajnokságban átlag 24,4 találatot jegyeznek. A legtöbb akciógól Faragóé, illetve Győrié, negyvenhárom, illetve negyvenkettő, az utóbbi ráadásul nyolcvanhárom százalékos pontossággal dolgozik! Győrin kívül Miklós és a következő szezontól már Vácon játszó Wald, aki még nyolcvan százalék feletti lövőszázalékkal bírnak.

Nagyon fontos lenne, hogy ezen az alsóházi rangadón végre tíz alá szorítsák a hibák számát Batóék, ami ebben a szezonban egyszer fordult elő velük, a Kozármisleny KA elleni hazai bajnokin, amit meg is nyertek! Az eddigi tizennégy fordulóban átlagban 10,4 eladott labdájuk és 5,7 technikai hibájuk van meccsenként, amin nagyon fontos lenne javítani.