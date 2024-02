Védekezésben könnyű kosarakat engedtek a találkozó elején a kaposváriak a ZTE U20-as csapatának, így korai vezetésnek örülhettek a hazaiak. Csuti tripláival kényelmes előnyre tett szert a zalai alakulat, amit a nyitó felvonásban őrizni is tudtak. Antalics Dániel korán beütötte második faultját is, így ő kevesebb időt töltött a pályán ebben a periódusban.

A Kaposvári KK U20-as csapata a második játékrészben Fehérvári Csegő tripláival zárkózott. Sikerült lefaragnia a hátrányt ám ekkor támadóoldalon labdaeladások miatt ismét ellépett a hazai gárda. A nagyszünet előtti utolsó másodpercben még Yake Matthew betörésével szépített az eredményen 52–44-es állásnál várhatták a második félidőt.

A fordulás után javult a somogyiak védekezése, de Yake Matthew kosaraival is csak ideiglenes tudtak felzárkózni. A negyed utolsó perceire ismét 12 pontra nőtt a hátrányuk. Később Fehérvári Csegő 5 ponjtának köszönhetően nem lett nagyon a különbség. 75–62-es állással várhattuk az utolsó etapot.

A negyedik negyed első felében bevált a zónavédekezés, Antalics kosaraival továbbra is tíz ponton belül magát a Kaposvár, ám a Zalaegerszeg nem engedte a somogyiakat közelebb. 82–75-ös állásnál négy perccel a vége előtt Yake Matthew kipontozódott. Hiába védekezték ki sorra a hazaiak támadását a vendégek, a lepattanó mindig zalai kézben landolt. Nem estek a kaposvári dobások, nem sikerült a végén megfordítani a mecset, így a ZTE nyerte a mérkőzést.

Zalakerámia ZTE KK U20–Kometa Kaposvári KK U20 85–77 (32–20, 20–24, 23–18, 10–15)

Zalaegerszeg, Ostoros Károly Sportcsarnok, V.: Szalai Zs., Németh S.

Kometa Kaposvári KK U20: Yake M. 15, Óliás G. 8, Bogdán D. 4, Fehérvári Cs. 21/15, Antalics D. 28. Csere: Kárpáti L, Czink L., Pucz Z. 1, Bogárdi D., Nagy B. Vezetőedző: Szőke Balázs Edző: Filipovics Gordan.

A Zalakerámia ZTE KK U20 legjobb dobói: Gyimes Á. 24/9, Csuti 19/6.