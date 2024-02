Teke 35 perce

Győzelem a bajnokságban, továbbjutás a kupában

Az élvonal legnehezebb pályáján, a Szanki OBSE otthonában is nyert az Investment Közutasok Kaposvári TK, így a férfitek Szuperliga tizenharmadik fordulója után is őrzi vezető pozícióját. A somogyiak második számú csapata is győzött: az éllovas Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE egyletét verte, ráadásul idegenben.

Fotó: Lang Róbert

Az Investment Közutasok Kaposvári TK úgy utazott el a találkozóra, hogy nem számíthatott Kovács Gáborra, a négyszeres világbajnok ugyanis betegséggel bajlódott. A találkozón Farkas Sándor 590, míg Botházy Péter 582 fát dobot, ami a körülményeket tekintve óriási eredmény.

– A találkozó után úgy fogalmaztam, a Szuperligához mérten nem volt túl magas a színvonal, de mindkét együttes játékosainak gratuláltam, mert azért szép eredmények születtek – fogalmazott Botházy Péter. – Különösen Tóth Bagi József 627 fás dobása emelkedett ki, s úgy gondolom, az ellenfél teljesítményét is el kell ismerni. Ha a saját csapatomat nézem, akkor igazából, nem igazán foglalkoztunk azzal, ki, mennyit gurít, a lényeg az volt, nyerjük meg a meccset. S ha összességében nézzük a találkozót, akkor a sikerünk nem forgott veszélyben. Németh Mátét azért cseréltük le, mert csúszott a deszka a dobóállásában, s nem akartuk, hogy megsérüljön.

Botházy Péter hangsúlyozta, a házigazda pályája szép, gyönyörű környezetben található és a szurkolóik is kulturáltak, kiváló hangulatot teremtettek. Bátran ki lehetett jelenteni, a szankiak nagyon vendégszeretőek és minden tiszteletet megérdemelnek. Botházy Péter kitért arra is, Kovács Gábor betegsége miatt Sziklási Tibor a kezdőbe került. A hazai ifisták viszont nagyon elkapták a fonalat, s megérdemelten nyertek. Szanki OBSE–Investment Közutasok Kaposvári TK 2–6 (3281–3372) Eredmények: Iványi László 533–Farkas Sándor 590 (1:3); Veres Zsolt 534–Sziklási Tibor 560 (2:2); Mózer László 509–Nagy Gergő 557 (0:4); Tóth Bagi József 627–Pintér György 559 (3:1); Rávai Viktor 549–Botházy Péter 582 (1:3); Karsai Dániel László 529–Németh Máté (Juhász Bence) 524 (2:2).

Az ifjúsági mérkőzésen: Szanki OBSE–Investment Közutasok Kaposvári TK 4–0 (1109–999). Eredmények: Forczek Zsombor 569–Juhász Bence 542 (3:1); Pekker Róbert 540–Balogh Kristóf (Sziklási Tibor) 540 (4:0). A szombati bajnoki után vasárnap már a Magyar Kupában szólították pályára az Investment Közutasok Kaposvári TK négy játékosát. A nyolcaddöntő odavágóján, idegenben is simán nyertek a somogyiak, s a második meccset is magabiztosan hozták. Sziklási Tibor 628, Nagy Gergő 620, Juhász Bence 594, Pintér György pedig 585 fával járult hozzá a győzelemhez. Az investmentesek dupla diadallal jutottak a következő körbe. Investment Közutasok Kaposvári TK–Kazincbarcikai Vegyész TE 6–0 (2427–2176) Eredmények: Nagy Gergő 620–Csanádi Csaba 584 (4:0); Pintér György 585–Martinkó Miklós 482 (4:0); Juhász Bence 594–Ander Tamás 577 (3:1); Sziklási Tibor 628–Orosz István 535 (3,5–0,5). A férfiteke NB II. Nyugati csoportjában szereplő Investment Közutasok Kaposvári TK II. nagy bravúrt vitt véghez, hiszen a listavezető Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE otthonában aratott diadalt. A kaposváriak alaposan kitettek magukért, hiszen Kálny Krisztián 577, Kis Richárd 576, Wagner Mihály 575 fát gurított. Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 3–5 (3252–3335). Eredmények: Vass László 578–Kis Richárd 576 (2,5–1,5); Németh András (Süle József) 535–Illés Richárd 555 (2:2); Szemes Zoltán 547–Wagner Mihály 575 (1,5–2,5); Csuka Péter 556–Fajtai Arnold 537 (3:1); Kondora Zsolt 518–Kálny Krisztián 577 (1:3); Kurucz Kilián 518–Ripli Benedek 515 (2:2).

