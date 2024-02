A 46 esztendős szlovén szakember Váradi Kornélt váltotta a csapat kispadján, és hét mérkőzés alatt felsőházi rájátszást érő pozícióba vezette a csapatot, melyet a kiesőzóna peremén vett át.

– Örülünk, hogy Dalibor személyében olyan edzőt sikerült szerződtetnünk, aki azokat az elveket képviseli, mint klubunk. – nyilatkozta Puska Zoltán, a Kometa Kaposvári KK ügyvezetője. – Bízunk benne, hogy ez a szerződés hosszútávon biztosíthatja azt, hogy eredményesen és az elveinknek megfelelően szerepeljünk.

– Szeretnék köszönetet mondani a stábnak, a játékosaimnak és a klubvezetésnek, hogy lehetőséget kaptam a bizonyításra – fogalmazott a hosszabbító vezetőedző, Dalibor Damjanovic. –Nélkülük ez a hosszabbítás ma nem történt volna meg, ez is csapatmunka volt. Nagy megtiszteltetés ez nekem és ahogyan eddig, úgy a folytatásban is azon leszek, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból és a csapatból. Sohasem azt nézem, hogy az aktuális ellenfél milyen erős, vagy milyen anyagi feltételek mellett dolgozhat, csakis azt tartom szem előtt, hogy az adott mérkőzésen nyerjünk. Ezt a mentalitást szeretném kihozni mindenkiből, aki a csapat sikereiért dolgozik. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, az elmúlt két hónapban remek munkát végeztünk. Kulcsfontosságú, hogy ahogyan eddig, úgy a jövőben is egy nagy családként tudjunk együttműködni. Amikor jól mennek a dolgok, akkor mindenkinek sok barátja van, de ha olykor rosszra fordul a helyzet, akkor csakis a családra számíthatunk. Ezért tartom fontosnak, hogy klubon belül is egy családként funkcionáljunk. Ez egy remek pillanat, hiszen a saját családom is itt van most. A feleségem nagyon sokat segít abban, hogy a munkámra fókuszálhassak. De most lett egy másik családom itt Kaposváron, akikkel jóban és rosszban is kitartunk egymás mellett. Nagy céljaim vannak ezzel a Kaposvári KK-val – zárta nyilatkozatát a szlovén szakember.