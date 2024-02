A remek hangulat és kiemelkedő nyeremények várták a darts szerelmeseit szombaton a Kaposvári Vikingek Füredi úti termébe, ahol ezúttal ötvenheten ragadtak nyilat, hogy minél pontosabban célozva nyerjék a legeket, és emellett a nevezési díjukkal segítsék a Kaposvár Center Lions Clubbal közösen a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületét.

– Egy különleges versenyt tudhatunk magunk mögött – mondta Farkas Gábor, a Kaposvári Vikingek Darts Club elnöke. – Már második alkalommal keresett meg bennünket a Kaposvár Center Lions Club, hogy segítsünk, ezúttal a vakok és gyengénlátók számára, akiknek látásjavító szemüvegeket vásárolnának, így a versenyünk teljes bevételével felajánlottuk. Az egyesületünk nyitott a jótékonyságra, így szívesen vesszük az ilyen jellegű megkereséseket.

A környékbeli amatőr és profi dartsosok mellett az E.ON férfi vízilabda OB I. felsőházába jutó Kaposvári Vízilabda Klub több játékosa is a tábla elé állt, hogy minél jobb eredményt érjen el.

– A verseny lebonyolításán nem változtattunk, ezúttal is a csoportkörök után következett az egyenes kiesés szakasz a továbbjutók számára – tette hozzá Farkas Gábor, akitől azt is megtudtuk, hogy igen sűrű az egyesületük programja, hiszen ettől az évtől már ligaversenyeket is rendeznek a szokásos amatőr és nyílt egyéni, valamint páros viadalok mellett.

A Vikingek jótékonysági versenyén a helyezettek között többek között egy kétnapos, a Mórahalmi fürdőbe szóló hétvégét is kisorsoltak, illetve két jegy is gazdára talált a szeptemberi Hungarian Darts Trophyra, de ezek emellett dartsszettek, ajándékcsomagok, illetve a női résztvevőknek külön nyeremények is kiosztásra kerültek. A Vikingek jótékonysági versenyén hazai siker született, hiszen Farkas Gábor a döntőben csapattársát, Epstein Stephant győzte le. A megosztott harmadik helyen pedig Pintér Barna és Lázár Márk végzett.