Így csak a 11. helyért játszhattak, ahol a tavalyi pécsi döntő első két helyezettje csapott össze egymással, s végül a Munkácsy nyert 2–1-re. A teljes képhez tartozik, hogy mind a házigazda kaposváriak, mind pedig a tavalyi ezüstérmes dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium csapata is több sebből vérzett. A munkácsysokat pont a kaposvári diákolimpián érte utol a vírusos járvány, így aztán többen is hánytak az éjszaka. Becsületükre váljék, hogy ennek ellenére is vállalták a játékot.

Az V–VI. korcsoportos országos diákolimpiai futsaldöntő végeredménye: 1. Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc Gimnázium, 2. Pápa, Jókai Mór Közgazdasági Technikum – a döntőben 3–0 –, 3. Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium, 4. Budapest (XV. kerület), Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium – a bronzmérkőzésen 2–1 –, ... 11. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium.