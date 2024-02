Huszonkét ország 428 versenyzője mérte össze tudását az Euromarina Torrevieja Optimist Trophy nemzetközi regattán. Az Alicantetől 80 kilométerre található tengerparti városka, Torrevieja már hosszú évek óta ad otthont ennek az eseménynek, ami az évek során igen rangos versennyé nőtte ki magát. A regatta erősségi szintjét az is mutatja, hogy a verseny több ország (köztük Magyarország is) válogató programjában szerepel, tehát az adott náció legjobbjai érkeznek ide, illetve a spanyol klubok is a limitált részvételi lehetőségükkel, csak a hat legjobb versenyzőjüket nevezhetik.

A magyar különítményt négy hazai vitorlás klub (BYC, BYC 1912, THE, SVE) 18 versenyzője alkotta.

A 12 futamra kiírt viadal selejtező futamain a 428 versenyzőt négy csoportra osztották, 107 atlétával. A gyenge szélviszonyok miatt a kötelezően előírt négy futamot csak a harmadik nap végére tudták teljesíteni, mindezt 6-8 órás vizen léttel 3-7 csomós szélerőben.

A döntő futamokra az utolsó napon került sor. Az aranycsoportba, tehát a legjobb 107 vitorlázó közé a Spartacus Vitorlás Egylet 11 és fél éves versenyzője, Gereben Barnabás kvalifikálta magát. Az ezüst csoportba hat magyar versenyző: Márton András, Vágó Mátyás (SVE), Dávoti Tamara, Zsidai Anasztázia, Siklósi Lóránt és Szpisják Márk jutott tovább. A többi magyar egység a bronz és emerald csoportokba folytatták a versenyzést.

Az utolsó és egyben az egyetlen „final series” nap valamivel stabilabb szélkörülményeket hozott, így ezen a napon a bronz és emerald csoportok három futamot, míg az arany és ezüst csoportok négy futamot tudtak teljesíteni. Barnabás a selejtezőket követően összetettben 68.-ként, U13-ban negyedikként jutott be az aranycsoportba, ott érett vitorlázással, Takácsy Lilla edző utasításait követve végül felkapaszkodott az összetett 48. helyre, amely az U13-as dobogó második fokát jelentette számára.

– Négy-öt órás vízi halasztások utáni futam, extrém gyenge szél és erős áramlás jellemezte az idei versenyt – kezdte Gereben Barnabás edzője, Takácsy Lilla. – A csapatunk négy nap helyszíni edzés után 421 optimistessel mérhette össze tudását. Az első két napon 1,5 futamot sikerült rendezni, összesen 13 óra vízenlét eredményeként. Szerencsére az utolsó két napon már flottabbul mentek a futamok, de szintén igen gyenge szélben. A csapatnak a tengeri irányból jövő swellek, a 15 méter/perces áramlás és természetesen a nagymezőnyös rajtok miatt szuper tapasztalat volt ez a verseny.

Az SVE eredményei: Gereben Barnabás U13-ban 2. hely, összetettben 48. hely, Vágó Mátyás összetettben 144. hely, Verebély Nadin 241. hely, Varga Mihály 267. hely, Szegedi Hunor 271. hely, Gereben Ábel 312. hely.