Horvátországba utazott a Kaposvári Rákóczi FC, amely a nyolcadik téli edzőmérkőzését a horvát negyedik ligában érdekelt NK Koprovnica ellen vívta a dörnyei futballpályán, aminek egyenletlen talaja nem segítette elő a folyamatos játékot. A somogyi zöld-fehérek ezúttal is háromvédős hadrendben kezdtek, a fizikálisan remek felépítésű horvátok ellen. Ebből adódóan a hazaiak keresték a párharcokat, viszont a technikai fölény egyértelműen a kaposváriakat segítette. A vendégek sokszor szemre is tetszetősen hozták ki a labdákat, még szorult helyzetből is és egy remek támadás végén az előnyt megszerezték. Az első félidő derekán Babinszky Bence passzát követően Hampuk Ádám tizenhat méterről lőtt a bal alsó sarokba (0–1), majd a szünet előtt megduplázta vezetését a Rákóczi, hiszen Alessio Mazzonetto remekül vette észre, hogy Ekker Milán elszakadt emberétől, a lábára ívelte a labdát a jobb szélső pedig kapásból, hat méterről lőtt a kapuba (0–2).

Jó játékkal nyert a fehér mezes Rákóczi FC

Fotó: Klein Péter Nándor

A második félidő elején valamivel jobban tudta érvényesíteni a fizikai fölényét a Kapronca, de veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani ebből. Egy órányi játékot követően felforgatta csapatát Székely Tibor, a folytatás így inkább a kísérletezésről szól kaposvári oldalon. Ennek ellenére tovább növelte előnyét a somogyi együttes, hiszen a Horváth Balázs buktatásáért megítélt büntetőt Mayer Milán kegyetlenül, nagy erővel lőtte a jobb felsőbe (0–3).

Magabiztos siker

A kaposváriak összességében magabiztos győzelemmel térhettek haza Horvátországból, hiszen a remek védekezésüknek köszönhetően nem kaptak gólt, s, ha egy kicsit pontosabbak a végjátékban, akár még nagyobbá is tehették volna a különbséget.