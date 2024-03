Komoly kihívás előtt a BFC Siófok, mely a másodosztály legjobb formában lévő együttesét fogadja: a zöld-fehérek még mindig veretlenek idén, amit már csak a Vasas mondhat el magáról. Rutinos, korábbi élvonalbeli labdarúgók – Tar, Jagodics, Nagy K., Sejben, Szarka, Tajthy, Szűcs, Görgényi – sora alkotja Schindler Szabolcs együttesét, melynek átlagéletkora 29,5 év volt legutóbb a Vasas otthonában. A Balaton partján viszont a fiatalokban bíznak, velük ellentétben 23,3 év átlagéletkorú kezdővel álltak ki Szombathelyen.

A Veszprém vármegyeiek hét tavaszi bajnokin – hat győzelemmel és egy döntetlennel – tizenegy pontot szereztek úgy, hogy mindössze két gólt kaptak. A legutóbbi öt fordulóban egyet sem, utoljára 505 perce találtak be nekik, legutóbb azt Vasast nullázták le saját közönsége előtt, mely a megelőző huszonhárom meccsén ötvenegy gólt ért el. Nem lesz könnyű feltörni ezt a – siófoki színekben korábban 79 bajnokin 6 gólt jegyző – Jagodics Bence vezette védelmet, ám a balatoni oldalon ott van az NB II idei két legeredményesebb labdarúgója, Németh Barnabás és Kitl Miklós, előbbi ötször, utóbbi négyszer volt eredményes. Az említettek mellett a szombathelyi Rácz az egyetlen, aki négyszer be tudott találni. Németh komoly figyelmet kap az ellenfelektől, nincs könnyű dolga, ám ezt jól használja ki Dénes, aki egyre jobb formában van: Tiszakécskén mesteri gólpasszt adott, a Budapest Honvéd otthonában büntetőt harcolt ki, Szombathelyen pedig már maga is eredményes volt. Varga felelőtlen kiállítása okoz némi fejtörést Dragan Vukmirnak, aki a Haladás otthonában egy bírói ítélet után feleslegesen földhöz vágta a labdát. A bal oldali szárnyvédőnek remek kulcspasszai voltak a támadók irányába a téli szünetet követően, amik ezúttal hiányozni fognak. A másik oldalon is lesz egy eltiltott, a belső védő Tar Zsolt, aki alapember, húsz bajnokin szerepelt a szezonban. Nélküle remélhetőleg nem lesz olyan stabil a vendégek hátsó alakzata, ami segíthet az eredményességben, miként a pontrúgások is. A barcikaiak ellen ezek hozták meg a somogyi sikert, ezt a fegyvert jó lenne újra elővenni.

Miután a siófoki, a télen Budafokról igazolt, 20 éves Fiáth Bencével érkező Ajka is sok gólt szerez – tizenegynél tartanak, csak úgy, mint a Siófok – a hazai védekezés minősége kulcskérdés lesz. Ha valami hasonlóval rukkolnak elő, mint Szombathelyen, akkor nem sok esélyük lesz a Nagy, Szarka, Zsolnai trióval szemben. Varjaséknak kiemelten kell figyelni a tizenhatoson belüli faultokra, ugyanis ellenfelük tizenegy idei találatából négy büntetőből esett, ennek köszönhetően nyertek például Mosonmagyaróváron a 95 percben. Balatoni oldalon is összejöhetett volna legalább ennyi, ám nem olyan "szerencsések", mint a zöld-fehérek, hisz akár a Tiszakécske, a Vasas és a Haladás ellen ítélhettek volna a javukra egyet-egyet.