Két, egyaránt nagyarányú vereséggel indult a Kaposvári VK felsőházi szereplése, ugyanis Surányi László tanítványai előbb a tíz góllal kaptak ki a BVSC-Zugló otthonában, majd a Csik Ferenc Versenyuszodában kilenccel a Vasastól. Remélhetőleg nem követik a sormintát és nem nyolc góllal maradnak alul a soron következő, Genesys OSC Újbuda elleni mérkőzésükön.

– Nehéz volt az első két mérkőzés, de ugyanilyen nehéz lesz a többi is – mondta Surányi László, a Kaposvári Vízilabda Klub OB I.-es csapatának vezetőedzője. – Tudjuk jól, hogy hova kerültünk, hiszen ezért dolgoztunk a szezon során. Úgy gondolom, a felsőházban tudunk a legtöbbet fejlődni, ilyen csapatok ellen. Annak viszont nem örülök, hogy egyelőre könnyedén átlépnek rajtunk, de bízom benne, hogy a munkánknak lesz gyümölcse. Távol vagyunk a fővárostól, így nehezebben oldjuk meg azt, hogy erős ellenfél ellen kétkapuzzunk az edzéseken, így nekünk ezeken a mérkőzésen kell bizonyítanunk. Sajnos az első két meccs nem sikerült jól, de dolgozunk tovább és biztos vagyok benne, hogy valamikor egy jó teljesítménnyel nyerni fogunk.

Újra hazai medencében a Kaposvári VK Fotó: ANDRASSY Zoltan

A Kaposvári VK, amely története során először jutott be a felsőházi rájátszásba, jelenleg hat, még az alapszakaszból hozott ponttal a hetedik helyen áll. Aktuális ellenfele, az OSC tizenhárom egységgel az ötödik pozícióból érkezik a Csik Ferenc Versenyuszodába. Az újbudaiak a felsőház nyitányán kikaptak Szolnokon, majd hazai medencében legyőzte a Budapesti Honvéd együttesét.

– Az OSC évek óta folyamatosan az aranyéremért küzd és ez ezúttal sincs másképp, bár most pár ponttal lemaradt az élbolytól – tette hozzá Surányi László. – Kemény feladat vár ránk, amibe ezúttal is beleállunk a szurkolóink támogatásával.

A kaposváriak helyzetét tovább nehezíti, hogy az első számú kapusukat, Kósik Somát a Vasas ellen brutalitásért kiállítottak, a Magyar Vízilabda Szövetség pedig kétmeccses eltiltásban részesítette. A hálóőr így sem az OSC, sem pedig a Szolnok ellen nem lehet ott csapattársaival a medencében, emiatt hatalmas feladat nehezedik majd a KVK ifjú, saját nevelésű tehetségére, Szilágyi Ábelre.