Hagyományos központi övvizsgáját tartotta meg Budapesten az MKBSZ, amelyen 24 fő – 13 versenyző, valamint 11 edző és versenybíró – adott számot tudásáról, és szerezte meg a fekete övet vagy lépett tovább a dan (feketeöves) fokozatokban.

A vizsgázók között volt többek között a tavalyi Európa Játékokon sporttörténelmi aranyérmet nyert Bálint Martin, a Küzdősportok Világjátékán diadalmaskodó Zajácz Bence, a világbajnokságon a felnőtteknél a dobogó tetejére felálló Szmolek Emánuel, Nagy Rita és Kovács Laura Fanni, valamint a vb-n a veteránoknál három aranyat is begyűjtő Kovács Marianna.

Az eredmények elismeréseképpen többjüknek az edzője is vizsgázhatott a központi danvizsgán, de más edzők is bizonyíthattak, és például a vizsgázók között volt az egyik legelismertebb hazai kick-box bíró, Gasparik Róbert is.

A sportágban végzett teljesítményük elismeréseképpen három főnek magas danfokozatot adományozott a Galambos Péter vezette Magyar Kick-box Szakszövetség. Az MKBSZ alelnöke, Juhász Gábor ötödik, a szövetség elnökségi tagja, Balázs Imre pedig hatodik dan fokozatot kapott. Rajtuk kívül páratlan pályafutásáért szintén hatodik danban részesült Kondár Anna, aki tíz világbajnoki címével rekorder a sportágban – egyedül a szintén a magyar Mórádi Zsolt büszkélkedhet ennyi vb-arannyal. Még tavaly is több érmet hozott a világversenyekről Kondár Anna, de mivel sérülései már nem teszik lehetővé, hogy százszázalékos felkészülést végezzen, az idei évvel visszavonult kivételes versenyzői pályafutásától.

MKBSZ övvizsga, a dan fokozatokat elért kick-boxosok:

Versenyzők:

Juhász Gergely IV. Dan

Nagy Rita III. Dan

Bálint Martin II. Dan

Zajácz Bence II. Dan

Kovács Laura Fanni I. Dan

Szmolek Emánuel I. Dan

Kolozsvári Enikő I. Dan

Szabó-Tóth Dávid I. Dan

Halustyik Cintia I. Dan

Kajtár Bence I. Dan

Török Szonja I. Dan

Miklós Alexandra I. Dan

Kovács Mariann I. Dan

Edzők, bírók:

Gasparik Róbert IV. Dan

Litauszki László IV. Dan

Molnár László III. Dan

Mamedov Csaba II. Dan

Kiss Roland II. Dan

Elszaszer Dávid I. Dan

Bakó Krisztián I. Dan

Cinkotai János I. Dan

Deli Roland I. Dan

Rádai Imre I. Dan

Szabó-Tóth Zoltán I. Dan

Adományozott fokozat:

Balázs Imre VI. Dan

Kondár Anna VI. Dan

Juhász Gábor V. Dan