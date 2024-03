Kispályás labdarúgás 32 perce

Féltávhoz ért a kaposvári kispályás labdarúgó-bajnokság - eredmények, tabella

Elkezdődött a Focivilág Kupa városi kispályás labdarúgó bajnokság Kaposváron. A tavaszi első forduló még az őszi utolsó játéknap volt egyben, így most értünk el a pontvadászat feléhez. Továbbra is három csapat fut versenyt a bajnoki címért, de adott esetben dobogóért folyó harcba más is beleszólhat még.

Fotó: Muzslay Péter

Eredmények: LisaEsther – Liberi 3-1

Gólszerzők: Fila, Kovács P., Németh, illetve Iványi Bence.

A remek iramú és színvonalú találkozó a kitűnő kapusteljesítményekről szólt, számos gólhelyzetet akadályoztak meg mindkét oldalon, főleg a Liberi kapusa védett rengeteget. A mérkőzés összességében sportszerű volt és sokáig döntetlenszaga volt. SZLAMB – Cefre 3-1

Gólszerzők: Ferenczy 3, illetve Horváth M.

A mérkőzésen a SZLAMB szerzett vezetést, többet is birtokolták a labdát, de sérültek híján nem tudták a saját játékukat teljesen játszani. A szívósan védekező és az ellenfelére masszívan tapadó Cefre egyenlített, csak a mérkőzés hajrájában tudott kétszer újra betalálni a SZLAMB. Belo Bt. – Völgye All Stars 6-2

Gólszerzők: Márton 2, Szántó, Dervalits, Balogh, öngól, illetve Lender, Stier.

A bajnokság egyik fő esélyese,a Belo Bt. sokat támadott, már az elején vezetést szerzett, de a Kaposvölgye meglepte a bajnokot és nem sok híja volt, hogy kiegyenlítsen. Helyzeteiket azonban elpuskázták, a második félidőben pedig kijött a különbség és magabiztosan nyert a Belo Bt.

Kispályás labdarúgás: Lisaesther Rendezvényház–Liberi Fotók: Muzslay Péter

Pobjednik – Két Testvér Pizzéria 3-1

Gólszerzők: Stikrád 2, Rákosa, illetve Sárközi.

Egy végig kiegyenlített mérkőzésen az egy-egy elleni párharcok miatt paprikás hangulatúra sikeredett az összecsapás, végül a fiatalabb Pobjednik erőnléttel felülmúlta ellenfelét és két góllal megérdemelten bizonyult jobbnak. Kórház-Anonim 4-1

Gólszerzők: Verebély 4, illetve Lőrincz E.

Az első félidő még kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapatnak adódtak gólszerzési lehetőségei, melyekből a Kórház csapata minimális előnyt szerzett. A második félidőre a csere nélkül érkező Anonim csapata elfáradt, a Kórház csapata magabiztossá tette győzelmét. Somogy Sportja – Rotonda 2-5

Gólszerzők: Tóth Gy, Sulyán D, ill: Sándor G. 3, Katona, ÁrbogásztAz első félidőben magabiztos vezetést szerzett a Rotonda csapata, a Somogy Sportjás fiúk későn ébredtek, csak felzárkózásra futotta erejükből. Tabella 1. Belo BT. 12 12 0 0 102:17 - 36 pont

2. LisaEsther Rendezvényház 12 11 0 1 94:25 - 33 pont

3. SZLAMB 12 10 0 2 78:27 - 30 pont

4. Liberi 12 8 1 3 38:21 - 25 pont

5. Pobjednik 12 7 1 4 35:29 - 22 pont

6. Rotonda FC 12 6 1 5 46:52 - 19 pont

7. Cefre FC 12 5 2 5 41:38 - 17 pont

8. Gépész Kadétok 12 4 1 7 37:57 - 13 pont

9. Somogy Sportja 12 4 0 8 38:57 - 12 pont

10. Két Testvér Pizzéria 12 3 0 9 29:62 - 9 pont

11. Kórház 12 3 0 9 24:61 - 9 pont

12. Völgye All Stars 12 2 0 10 22:48 - 6 pont

13. Anonim 12 0 0 12 16:106 - 0 pont A következő forduló párosítása: 2024.03.25. (hétfő):

18.15 Belo Bt.-Liberi

19.00 Cefre-Anonim

19.45 Két Testvér Pizzéria-Völgye All Stars

20.30 LisaEsther Rendezvényház-SZLAMB 2024.03.27. (szerda):

18.45 Gépész Kadétok Rotonda FC

19.30 Somogy Sportja-Pobjednik Szabadnapos: a Kórház csapata.

