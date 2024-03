A tétnek megfelelően fej-fej mellett kezdték a mérkőzést a felek, majd 9–9 után ritmust váltott a Mersin, és Kiss Virág is kiválóan szállt be a padról. Ezt követően végig uralta a negyedet a hazai gárda, és 23–11-es eredménnyel zárult az első 10 perc. A második játékrészben is tovább dominált a Mersin, az első percekben került egyedül közelebb a Zaragoza (25–18). A két gárda közötti különbség 10 pont körül stabilizálódott (41–27). Kisebb hullámvölgybe került Mersin, aminek következtében ezt a 10 percet meg is nyerte a Zaragoza, de félidőben megmaradt a Mersin 11 pontos előnye, 44–33 állt az eredményjelzőn.

A nagyszünet után még tartotta magát a Zaragoza, azonban 6 perc elteltével 20 pontra növelte a hazai gárda az előnyét (59–39). A Mersin domináns játékának eredményeként 21–8-ra megnyerte a harmadik negyedet, és 65–41-nél fordultak a csapatok. Egyelőre úgy tűnt, hogy kézben tartja a mérkőzést a CBK, és az utolsó etap elején ezt meg is erősítették (70–45). Öt perccel a lefújás előtt 24 pontos előnnyel rendelkezett a Mersin (73–49). Elkapta a fonalat a tripláról a hazai csapat, így az sem mondható, hogy kiengedtek volna a vége felé (79–51). Teljes extázisban játszott a Mersin, ezt a győzelmet nem lehetett elvenni a török klubtól, 86–63-ra megnyerte a mérkőzést, és ezzel bejutott a legjobb négy csapat közé.

A kaposvári nevelésű Kiss Virág 21 percet töltött a pályán, 10 ponttal, 4 lepattanóval és 2 gólpasszal járult hozzá a Mersin sikeréhez.