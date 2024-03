A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola színeiben versenyző Kováts Alex III. Eger Város Kupája úszóversenyen hat számban állt rajtkőre. 200 méter háton úgy is aranyérmet szerzett, hogy másodpercekkel maradt el egyéni csúcsától, míg a 200 vegyesen szintén nem talált legyőzőre. Emellett pedig 200 gyorson is felállhatott a dobogóra, hiszen a harmadik helyen csapott célba. A többi számban a B döntőig jutott, amit 100 méter háton megnyert, míg 200 mellen és 50 háton is a második lett.