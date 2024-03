A rossz előjelek ellenére egészen jól kezdte a mérkőzést a Csurgó; az első hat perc után három góllal is vezettek Hollóék. Stepancic és Mackovsek góljaival elkezdte a zárkózást a Szeged, de a Csurgó tartotta magát. Bő negyed óra után Papp is betalált, s így ismét két gól lett a különbség. Ez sajnos nem tartott sokáig. Négyszer villant a Szeged és már a hazai csapatnál volt az előny. Sokat nem segített Baranyai Norbert időkérése sem. A támadójáték akadozott, nehezen állt össze a védekezés is, és a hazai gárda érvényesítette a papírformát, vagyis sikerült tetemesebb előnyt kiharcolniuk.

A második játékrész sem indult túl jól a Csurgó szempontjából, hiszen öt percet kellett várni az első vendég találatra. Ekkoramár 10 gólnál is több volt az előnye a házigazda Szegednek, és nem volt kérdés a hazai győzelem. Bár nagyon akart a Csurgó, esélye sem volt a zárkózásra, Ziccerek maradtak ki, semmi nem akart sikerült, így végül sima 16 góos vereséget szenvedett a Csurgó.

A somogyi alakulat április 3-án Csurgón a Ferencváros ellen javíthat.

OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK 41–25 (22–15)

Szeged, 2000 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.

OTP Bank-Pick Szeged: Imsgard – Szilágyi B. (6/1), Stepancsics (7), Mackovsek (2), Kalaras (2), Frimmel (1), Bombac (5). Csere: Mikler R. (kapus), Nagy M. (kapus), Molina (2), Tisza, Fekete G. (1), Garciandía (3), Szita (3), B0dó (6), Jelinics (3/1). Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Csurgói KK: Holló – Gebhardt (1), Mazurek (2), Krszmancsics (7/4), Szeitl E. (3), Herceg (2), Bazsó (1). Csere: Füstös Á. (kapus), Vasvári, Papp T. (4), Gábor M. (2), Zobec (1), Zagar (2), Tóth P., Horváth P. vezetőedző: Baranyai Norbert.

Hétméteresek: 2/2, illetve 4/4.

Kiállítások: 10, illetve 2 perc.