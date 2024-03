Az érdi kupadöntő első három kaposvári pontját Baróti Árpád szerezte. A vendég barciaiak mestere, Toronyai Miklós hiába szakította meg kétszer is időkéréssel a játékot, a somogyiak feltartóztathatatlanok voltak. Igaz, a Vegyész – legalábbis ekkor – vagy kétszer annyit hibázott, mint kaposvári ellenfele.

Fotó: Muzslay Péter

Bemutatót tartottak a kaposváriak

A második szettben aztán folytatódott a nyitó játszmában az orosz légiós Stepan Novoselov által megkezdett látványos blokkparádé. A kubai Lescay Favier Tomas Aejandro csak ekkor kiosztott három méretes takarót, amihez a karmester, Magyar Bálint és a csapatkapitány, Bögöly Gábor is még hozzátett két-két szépen kivitelezett sáncot. Jól és eredményesen játszott a Fino Kaposvár; szó szerint röplabda-bemutatót tartottak az Érd Arénában.

A harmadik felvonásban is a somogyiak kezdtek jobban. A Vegyész 12–12-nél fogta be kaposvári ellenfelét, s innentől kezdve már inkább a barcikaiak gyűjtögették a pontokat. A Fino szerb mestere, Szlobodan Prakljacsics kétszer is időt kért, de nem találták a Kazincbarcika ellenszerét.

Fotó: Muzslay Péter

A következő játékrészben eleinte fej-fej mellett haladt a két csapat; hol a Fino-nál, hol pedig a Vegyész RC-nél volt az előny. A játszma második felében aztán rendre a Barcika járt előrébb; a kaposváriak erejét felemésztette az, hogy az egyenlítés után rohantak. A GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika csapata jutott előszöt szettlabdához, majd a másodikat értékesítette.

Az utolsó, rövidített ötödik felvonásban a Fino Kaposvár villámgyorsan ellépett 5–0-ra; ebből négy pontot Hubicska Patrik ütött. Hárompontos előnnyel (8–5) cserélt térfelet a két társaság, a kaposváriak pedig nagyon ügyeltek arra, hogy mindig maradjon valamennyi a kiharcolt előnyükből; ekkor Baróti Árpád volt a legfőbb pontfelelős. Már 14–12-re vezetett a Fino, amikor a barcikaiak egyenlíteni tudtak. A kaposváriak azonban utolsó erejüket mozgósítva pontot tettek a kerek 125 percig tartó kupadöntő végére.

A Magyar Kupa-döntő legértékesebb játékosának, azaz MVP-jének Hubicska Patrikot, míg a Fino Kaposvár legjobb játékosának a karmestert, Magyar Bálintot választották meg. Magyar Bálint immár hétszeres kupagyőztesnek vallhatja magát, míg a Fino Kaposvárnak – amely nyolc év után újra elhódította a díszes trófeát – ez volt sorrendben a 19. kupadiadala.

Fino Kaposvár–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3–2 (13, 17, –18, –24, 14) Érd Aréna, 2000 néző. Vezette: Jámbor T., Adler L.

Fino Kaposvár: Magyar B. (5), Hubicska (13), Novoselov (12), Baróti (25), Bögöly (13), Lescay (14). Csere: Bozóki (liberó), Zarka M. (–), Kalmár Á. (–), Iván B. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Gurskij (2), Péter B. (16), Velicsko (5), Bibók (22), Jirásek (19), Czviczlavicz (4). Csere: Kiss M. (liberó), Csordás L. (liberó), Garan (–), Óhidi (–), Péter M. (–). Vezetőedző: Toronyai Miklós. Edző: Vass Renátó.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 2–0, 5–3, 7–7, 8–8, 12–8, 15–11, 18–11, 20–12, 25–13 (22 perc).

2. játszma: 5–3, 5–5, 8–5, 10–7, 15–12, 20–15, 22–16, 25–17 (23 perc).

3. játszma: 5–3, 5–5, 10–9, 12–12, 12–15, 15–20, 18–25 (27 perc).

4. játszma: 2–4, 6–4, 9–10, 12–10, 13–13, 14–15, 18–20, 20–20, 20–22, 22–22, 23–24, 24–26 (30 perc).

5. játszma: 5–0, 5–3, 7–3, 8–5, 8–7, 10–8, 14–12, 14–14, 16–14 (23 perc).

A bronzmérkőzésen:

Kecskeméti RC–Bp. Pénzügyőr SE 3–1 (–23, 23, 23, 22)