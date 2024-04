Már hagyományosan a Horvátországban, a Neretva folyó torkolatánál fekvő Rogotin városában készülnek fel a versenyszezonra a Kaposvári Vízügyi SC sportolói, akik ezúttal is több száz kilométert eveztek az edzőtábor alatt.

– Tíz napot töltöttünk el Rogotinban, remek körülmények között – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Nagyszerű időjárás fogadott bennünket, hiszen már a tengerben is lehetett fürdeni, bár délutánonként néha felerősödött a szél és ilyenkor még a skite-osok is megjelentek a vízen. A szállás ezúttal sem okozott csalódást, ahogy az étkezés sem, hiszen utóbbiról az édesanyám gondoskodott. A hazai ízek pedig hozzájárultak a még jobb teljesítményhez. A tervezett munkát elvégeztük, emellett pedig még két kirándulás is belefért a programunkba.

Fotó: Kaposvári Vízügyi Sport Club

A kaposváriak alapozása tehát remek munkával zárult, így bizakodóan tekintenek előre a versenyszezonra.

– Az alapozásunk végső fázisát követően egy kicsit vegyesen kezdjük a felkészülést, hiszen Rajnics Bence már gőzerővel edz a kvalifikációs világbajnokságra, a para szakágban – mondta a versenyzőkről Faludy András. – Szerafin Zsófival közösen úgy döntöttünk, ebben az évben is a maratonra fókuszálunk, hiszen az olimpia miatt szinte mindenki az 500 méteres távra készül. Skobrák István is, de ennek ellenére felkészülési jelleggel rajthoz áll a Vígh Sándor Emlékversenyen. Kohulák Máté 14 éves kora ellenére remek időket ment az edzőtáborban, ami nagyon biztató előjel.

Fotó: Kaposvári Vízügyi Sport Club