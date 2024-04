A magyar szövetség bejelentése szerint az 55 éves szakember – akivel kettő plusz egy éves új szerződést kötöttek – keretének egyik felét Kőnig Gábor U20-as nemzeti csapatának játékosai adják, ők csatlakoznak a rutinosabb játékosokhoz, köztük a kaposvári Radnai Luca is.

Utóbbiak közül a tavalyi Európa-bajnokság után ismét tagja a névsornak a csapatkapitány Tóth Fruzsina mellett az egyaránt külföldön röplabdázó Németh Anett és Kiss Gréta, valamint Glemboczki Zóra, Kertész Petra, Kump Alíz és Lászlop Alexandra is, valamint Chiappini újra számíthat Petrenkó Brigittára és a szintén kaposvári Szedmák Rékára. A szövetség közlésében kiemeli: az Európa-bajnoki selejtezős felkészülésre a sérüléseikből való sikeres felépülés esetén a tervek szerint Pintér Andrea és Petőváry Panni is csatlakozik.

A tavalyi Eb-résztvevők közül sérülés miatt nem tagja a névsornak a feladó Boskó Ágnes, poszttársa, Berkó Lili, Chiappini közlése alapján tanulmányi okokra hivatkozva nem vállalta a nyári programot, míg Nacsa-Pekárik Eszter gyermeket vár. Mellettük Török Kata és Vezsenyi Adrienn sem tagja a válogatottnak.

– Már tavaly is sok fiatalt hívtunk meg a keretbe, új csapat építésébe kezdtünk, amire most a megszokottnál több időnk van, mert nem jövőre, hanem csak két év múlva lesz Európa-bajnokság. Természetesen az Európa-ligában is szeretnénk olyan messzire jutni, amilyen messzire lehetséges, ha ez a döntő, akkor addig – mondta az MTI-nek a szakember, akinek a válogatottja a korábbi évekkel ellentétben nem az arany, hanem az ezüst divízióban szerepel.

A tréner szerint ezek a mérkőzések remek lehetőséget adnak a fiatalok számára az előrelépésre, de azt már tavaly is hangsúlyozta, hogy nemcsak a nyári válogatott program során fontos, hogy megfelelő edzésmunkát végezzenek és mérkőzésterhelést kapjanak, hanem a klubjaiknál is nagy szükségük van erre.

– Szerettünk volna lehetőséget adni az U20-as kerettagoknak arra, hogy folytassák a közös munkát, ezért is hívtunk meg közülük sokakat a felnőttválogatottba. A jövő az övék, de ha úgy teljesítenek, természetesen már most nyitva áll előttük a kapu – jelentette ki Chiappini.

Kiemelte, hároméves projektben gondolkodnak, tehát van idejük, ugyanakkor a játékosok miatt fontos, hogy az idei és jövő augusztusi Eb-selejtezőket sikerrel vegyék, és ott legyenek a 2026-os kontinenstornán. A klubszinten a lengyel LKS Commercecon Lódz együttesénél dolgozó Chiappini tavaly március óta irányítja a női válogatottat, amely győzelem nélkül zárta a tavalyi Eb-t.

Az elmúlt öt Európa-bajnokságon szerepelt együttes májusban és júniusban az Európa-ligában játszik, majd idén és jövő augusztusban az Eb-kvalifikáció B-csoportjában a dánokkal és a belgákkal találkozik. A hét csoportból az elsők mellett a legjobb öt második jut ki a tornára. A felkészülés május 1-jén Telkiben kezdődik, a nemzeti csapat szlovákok elleni edzőmérkőzések után május 18-án Izlandon kezdi meg El-szereplését.