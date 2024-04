Két szoros és egy kiütéses győzelmet aratott ifjúsági leány kézilabda-válogatott, amelynek programjába egy hazai rendezésű Négy Nemzet Torna is fért.

A csapat Gyálon fogadta a három vendégegyüttest, akik közül először a spanyolokkal csaptak össze; 27–25-ös magyar sikert jegyezhettünk fel. A második napon a norvégokhoz képest kétszer annyi gólt dobott a Bohus Beáta szövetségi edző vezette gárda, 40–20-ra múlta felül az északiakat, az első helyet pedig a szlovákok ellen biztosította be 23–20-as diadallal.

A lányok számára egyre inkább élesedik a felkészülés, hiszen augusztusban nagy túra vár rájuk: Kínában rendezik meg a korosztály világbajnokságát, amelyen az együttes – látva a felkészülési meccsek eredményeit, és a tavalyi ifi Eb-n megszerzett ötödik helyet – jó esélyekkel indulhat el. A csapattagok ennek megfelelően már nagyon várják a vb kezdetét.

– Remekül telt az összetartás, nagyon jó társaság jött össze a válogatottban – mondta a NEKA játékosa, Fazekas Virág az Utánpótlássportnak. – Mindenki küzd a másikért, és szereti egymást. A spanyolok elleni meccs volt a legnehezebb, ellenük vaksz nélküli labdával játszottunk, nem volt könnyű hozzászokni, a legjobban pedig egyértelműen a norvégok ellen ment. Jártam már távoli országokban, emiatt tudom, hogy nem lesz egyszerű a kínai vébén felvenni a ritmust, de gőzerővel készülök, és bízom benne, hogy ott lehetek majd az utazó keretben. Ha ez sikerül, a lehető legjobb eredményt szeretném elérni, emellett kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.

– Összetartó csapatról van szó, ennek megfelelően a hangulatra sem volt panasz a felkészülés során. Az edzések és a meccsek mellett külön programokon is részt vehettünk, amivel még inkább összekovácsolódtunk – emelte ki a szegedi kapus, Majoros Gréta. – Próbáltam minél inkább segíteni a válogatottat, elégedett vagyok a teljesítményemmel, a lányokra pedig büszke vagyok. Ekkora utazáson még nem vettem részt, emiatt is izgatott vagyok a világbajnokság kapcsán, remélem, én is ott lehetek majd.