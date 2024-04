Nagy falat volt a BFC Siófoknak a BMTE, ahogy másoknak is, hisz egymás után ötödik hazai sikerüket aratták az utóbbiak a Promontor utcában! Próbálkoztak Dénesék, ám nem találtak fogást a szervezetten játszó, sokat futó, párharcokban erős ellenfelükön, valami hiányzott, nem voltak elég dinamikusak, "élesek". A pontrúgások segíthettek volna, de ezek sem ültek ezen a napon.

Nem indult pedig rosszul a találkozó, Major és Dénes többször került a védővonal mögé, a 6. percben az utóbbi visszagurítását nagy helyzetben lövés helyett elcselezte Németh. Ebben ennél lényegesen több volt... A folytatásban három kényszerű cserét is eszközölnie kellett sérülés miatt Dajka Lászlónak, előbb Horváth (10.p.), majd Kovács (22.p.) és Vasvári (30.p.) személyében. Lehetne ez bosszantó is, ám a becserélt Szerető főszereplővé avanzsált azzal, hogy kibrusztolta a lövőhelyzetet Oláhnak, aki óriási gólt tekert balról a bal felsőbe. Elsőre úgy tűnt, nagyon mellé megy a labdája... A szünet előtt is aktivizálta magát még egyszer Szerető, akinek közeli lövését kellett kiütnie Hutvágnernek.

A második félidőt a hazaiak kezdték jobban, ám hét perc után villantak a vendégek, Dénes remekül ugratta ki Némethet, aki Oláh szorításában szemben a kapuval, tizenöt méterről fölé bombázott. Erre mondják, hogy a kis gól is gól... A folytatásban a Balaton partján is megfordult Lorentz okozott nehéz pillanatokat volt klubjának, ám Hutvágner hatalmasat védett, meccsben tartva együttesét. Az utolsó húsz percben már többet birtokolták a labdát Varjasék kétségtelen, mint ellenfelük, ám ez meddőnek bizonyult a jól záró, harcos, minden labdára ugró hazaiakkal szemben pedig Balogh és Gyurkits is aktív volt, ám kis túlzással Németh cseréje után nem is igen volt kinek kulcspasszokat kiosztani! Egy ziccer azért összejött, ráadásul nem is akármekkora, megint Dénes volt a feladó, ezúttal Majornak adott remek átadást, akinek lövése centikkel elment a jobb kapufa mellett.

Merkantil Bank Liga – 30. forduló

Budafoki MTE – BFC Siófok 1–0 (1–0)

Budapest, Promontor utca, 500 néző. Vezette: Lovas László (Nagy Viktor, Vrbovszki Pál)

Budafoki MTE: Gundel-Takács – Lorentz, Oláh B., Kalmár O., Horváth O. (Fekete M., 10.) – Csonka A., Soltész I. – Zsóri (Elek B., a szünetben), Németh M., Kovács D. (Szerető, 21.) – Vasvári (Merényi, 30.). Vezetőedző: Dajka László.

BFC Siófok: Hutvágner – Major G., Csató M. (Schildkraut, 82.), Posztobányi, Varga B. – Varjas Z. (Girsik Á., 70.), Kitl M. – Dénes, Gyurkits, Szedlár (László D., 56.) – Németh B (Balogh B., 56.). Vezetőedző: Jeney Gyula.

Gólszerző: Oláh B. (35.)

MESTERMÉRLEG

Dajka László: – Nem volt könnyű mérkőzés. Az ellenfél nagyon szép, tudatos futballt játszott. Ez egy ilyen egygólos mérkőzés volt, élet-halál harc, örülök, hogy ezt az egy gólt mi rúgtuk. A sok sérülés az első félidőben nagyon felborította a meccstervet, de így utólag azt is mondhatnám, hogy ez kellett a győzelemhez. Nem rövid az edzői pályafutásom, de azt hiszem, így még nem jártam, hogy három emberemet is cserélnem kell az első félidőben.

Jeney Gyula: – Egy ilyen "potyagól" egy ilyen mentális helyzetben lévő csapatot teljesen megrogyaszt, hiszen addig teljesen fölényben futballoztunk. Az első félidő végén kiegyenesedtünk, volt helyzetünk, de nem tudtunk kiegyenlíteni a szünetre. Nehéz negatívumot mondanom a csapatomra, mert ez egy klasszik NB II-es mérkőzés volt, rengeteg párharccal. Érezhető volt, hogy ez egy egygólos mérkőzés, sajnos ezt most nem mi rúgtuk. Megyünk tovább, megpróbáljuk a maradék négy meccset az erőnkkel, ami van bennünk, lehozni.