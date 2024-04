A korábbi 190-szeres válogatott jobbátlövő a Kézilabda-specifikus Módszertani Központ balatonboglári szakmai napján az MTI-nek elmondta, nagy boldogsággal és büszkeséggel tölti el, hogy 1976, 1980 és 2004 után negyedszer mindkét nemzeti csapat ott lesz az ötkarikás játékokon.

– Ez nagyon szép dolog, hiszen 2004 óta vagy csak az egyik válogatottunk jutott ki, vagy egyik sem. Több akadémia is jól teljesít, nem csak a NEKA, hiszen a fiatalok odaérnek, a felnőtt válogatottban is szerephez jutnak, és egyre fontosabb szerepet töltenek be – mondta Mocsai Tamás.

Az ügyvezető arra utalt, hogy a férfi és a női együttesben is számos fiatal, akadémián nevelkedett kézilabdázó szerepelt a legutóbbi világversenyeken és a selejtezőtornán.

– Ez azt mutatja, hogy Magyarországon az akadémiai rendszer jól működik, a képzési protokollok, a képzési tervek hatnak, és ez nem csak az utánpótlás korosztályban, hanem már felnőtt szinten is látható – szögezte le.

A NEKA férfi és női felnőtt csapata is a bennmaradásért küzd az NB I-ben, előbbi a 11., utóbbi a 12. helyen áll. Az ügyvezető kifejtette, hogy a stratégiájuknak megfelelően nagyon fiatal játékosokkal vágtak neki a szezonnak, a nőknél 18,3, a férfiaknál 20,3 év a keret átlagéletkora.

– Örülünk, hogy mindkét együttesnek van esélye a bennmaradásra. A tabella második felében vagyunk, de egyik csapatunk sem áll kiesőhelyen, és ami még ennél is sokkal fontosabb: lehetőséget adunk a magyar fiataloknak, hogy az NB I-ben játékpercekhez jussanak, tapasztalatot szerezzenek, amit majd – mivel egy képzőműhely vagyunk – évekkel később magyar élcsapatoknál vagy külföldön kamatoztathatnak – fogalmazott az ügyvezető.

Mocsai példaként említette, hogy Palasics Kristóf – aki két évet töltött a NEKA-n, előtte Veszprémben nevelkedett – remekül teljesít a spanyol élvonalban, a jelenleg is Balatonbogláron kézilabdázó Krakovszki Zsolt pedig nyáron a német első osztályú HSG Wetzlarhoz igazol.

– Ez számunkra nagy büszkeség, közös siker. Ezért érdemes dolgozni – hangsúlyozta Mocsai Tamás.