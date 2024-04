Férfi röplabda extraliga, elődöntő 24 perce

Hatalmas csatában nyert a házigazda Fino

A bajnoki elődöntő harmadik felvonását is behúzta a Fino alakulata vasárnap délután a Kaposvár Arénában. Hiába vezetett már 2–1-re is MAFC-BME együttese, a kaposváriak jutottak be a döntőbe.

Fenyő Gábor Fenyő Gábor

Fotó: Muzslay Péter

Igaza volt a Fino Kaposvár szerb mesterének, Szlobodan Prakljacsicsnak. A Bp. MAFC-BME társulata abszolút nem feltartott kézzel lépett pályára vasárnap kora délután a Kaposvár Arénában. Eleinte a vendég fővárosiaknál volt az előny, majd átvette a mérkőzés irányítását a házigazda Fino. A nyitó játszma hajrájában mégis a MAFC jutott szettlabdához, majd a másodikat értékesítette is. Fotó: Muzslay Péter A második felvonásban aztán átvették a kezdeményezést a hazaiak. A karmester Magyar Bálint volt ekkor a somogyiak pontfelelőse, aki egymás után három pontot is szerzett ravasz áthúzásainak köszönhetően. A véghajrában átvette a vezetést a MAFC-BME, akiknek egymás után három játszmalabdájuk is volt. Ezután a Fino jutott előnyhöz, s a második szettlabdájukat (rész)győzelemre váltották. Ebben a felvonásban egyébként a Reyes Rodríguez Luis Enrique és a kubai Altunaga Saroza Raico Antonio összetételű brazil, kubai „vegyes páros” 16 pontot hozott össze csapatának. A többi öt pontról a magyar játékosok gondoskodtak, míg a a maradék hat pont kaposvári rontásokból született. Később magához tért a Fino A harmadik játékrész ismét a vendégeké volt, akik esélyt sem adtak kaposvári ellenfelüknek. Nem ismertek elveszett labdát, s nagyszerű volt a mezőnymunkájuk. A folytatásban, vagyis a negyedik felvonásban is eleinte a MAFC vezetett. Ezután magához tért a Fino Kaposvár, s magabiztosan húzta be ezt a felvonást. Több mint másfél órányi öldöklő csata után aztán minden kezdődhetett elölről. Az ötödik, rövidített utolsó játékrészben a házigazda kaposváriak szereztek két pontos előnyt, ami még tovább nőhetett volna. Hubicska Patrik ütése ugyanis jól láthatóan megpattant a blokkon. A Kaposvár Arénában mindenki látta, egyedül csak Adler László játékvezető nem. A pontot tehát az ellenfél kapta, ráadásul – teljesen érthetetlenül – Magyar Bálintnak piros lapot mutatott fel a spori, így újabb ajándékponttal gazdagodott a Bp. MAFC-BME társulata. Tartani lehetett attól, hogy elszabadulnak az indulatok a pályán. Idővel aztán megnyugodtak a kedélyek, s innentől kezdve már végig a Fino akarata érvényesült. Fotó: Muzslay Péter E sorok írója szerint a harmadik, utolsó bajnoki elődöntő főhőse Magyar Bálint volt, aki két győztes játszmát is befejezett remek ászával. Összességében kerek tíz pontot szorgoskodott össze, aminek a jelentős része parádés háló fölötti áthúzás volt. A vendég Bp. MAFC-BME csapatában a brazil Reyes Rodríguez Luis Enrique és a kubai Altunaga Saroza Raico Antonio alkotta duó együttesen több mint félszáz pontot termelt.

A Fino Kaposvár így bejutott a bajnoki fináléba, amely április 16-án, azaz a jövő héten rajtol majd a somogyi megyeszékhelyen. Fino Kaposvár–Bp. MAFC-BME 3–2 (–24, 27, –20, 19, 13)

Kaposvár Aréna, 350 néző. Vezette: Adler L., Ujházi M.

Fino Kaposvár: Magyar B. (10), Hubicska (20), Novoselov (16), Baróti (15), Bögöly (19), Lescay (17). Csere: Bozóki (liberó), Iván B. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Bp. MAFC-BME: Tamási (3), Reyes (29), Kocsondi (4), Altunaga (23), Oláh B. (11), Balogh L. (6). Csere: Benkő B. (liberó). Vezetőedző: Pápai Péter. A mérkőzés alakulása

1. játszma: 4–5, 9–10, 15–13, 20–17, 22–22, 23–22, 23–24, 24–26 (23 perc).

2. játszma: 5–4, 10–9, 15–13, 16–16, 20–19, 22–23, 23–24, 24–25, 25–26, 27–26, 29–27 (29 perc).

3. játszma: 3–5, 9–10, 13–15, 17–20, 19–23, 20–25 (21 perc).

4. játszma: 3–5, 6–6, 9–10, 15–11, 20–17, 22–18, 25–19 (21 perc).

5. játszma: 2–0, 2–2, 5–4, 8–6, 10–6, 10–9, 13–12, 15–13 (16 perc).

Fotók: Muzslay Péter

