Magabiztosan kezdte a találkozót a Csurgó. Az egész mérkőzésen kiválóan teljesítő Gábor Marcell indította a hazai gólgyártást, és gyorsan elhúztak a hazaiak. Természetesen Kovacsicsék ezt nem hagyták annyiban, és elkezdtek felzárkózni. Fej fej mellett haladtak a csapatok, látszott, hogy mind a két oldalon kiválóan felkészített játékosok vették fel a küzdelmet. Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, de a végjátékban sikerült elhúznia a hazai gárdának, így kétgólos előnnyel várhatták a folytatást Hollóék.

A második játékrészben is záporoztak a gólok, de Borbély egy szabálytalan cserét követően végleg kiszállt a játékból – szabály értelmében jogtalan előnyszerzés miatt piros és kék lapot kapott –, de ez inkább a hazai csapatot zavarta meg. Lékai duplája és Balogh gólja után már egál volt az eredményjelzőn. Nem adta könnyen az előnyt a Csurgó, de csak a félidő derekáig tudta tartani magát Baranyai Norbert csapata. Füzi 45. percben lőtt góljával átvette a vezetést a fővárosi gárda. Nem jöttek össze a somogyi támadások, de hála Papp Tamás szuper játékának, sikerült visszavenni a vezetést. Pásztor István időkérése megtörte a hazai csapat lendületét, Nagy Bence gólkirályhoz méltó lendülettel vette hátára a csapatot, és visszavették a vezetést.

A végső hajrára háromgólos hátránynál sem adta fel a harcot a Csurgó. Tóth és Krsz­mancsics is bevette Győri kapuját, és már csak egyetlen egy találat maradt a vendégek előnyéből. Sajnos az utolsó negyven másodpercben a Fradi nem engedte ki a kezéből az irányítást, így elúszott az egyenlítés lehetősége. Hatalmasat küzdött a Csurgó, legalább egy pontot érdemelt a somogyi alakulat.

Csurgó–FTC 29–30 (16–14)

Csurgó, 800 néző. V.: Horváth P., Marton.

Csurgó: Holló – Zagar 3, Gábor M. 6, Papp T. 2, Vasvári, Tóth P. 3, Bazsó 3. Csere: Füstös Á. (kapus), Szeitl E. 2., Mazurek 2, Gebhardt, Krszmancsics 4 (2), Horváth P., Tufegdzsics 3 (1), Borsos, Herceg 1. Vezetődző: Baranyai Norbert.

FTC: Győri K. – Bujdosó, Bognár A. 4, Lékai 8, Debreczeni 3, Nagy B. 5, Kovacsics 2. Csere: Borbély (kapus), Pordán, Füzi 5, Balogh Zs. 3 (1), J. Mikita, Csörgő, Imre B., Pető. Vezetőedző: Pásztor István.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/3, ill. 2/1.

Baranyai Norbert: – Az FTC nagyon jó formában van, és mi hiába nyújtottuk az idény egyik legjobb játékát, nem sikerült nyernünk. A kiharcolt első félidei előnyt nem tudtuk megtartani, hiába küzdöttünk az utolsó pillanatig, nem volt lehetőségünk az egyenlítésre.

Pásztor István: – A Csurgó idén hullámzó teljesítményt nyújt, de nagyon felkészült, és hatalmas iramot diktált. Két hét alatt tizennégy mérkőzést játszottunk, a második játékrészből mindig pozitívan jöttünk ki, most is így történt. A végére sikerült némi előnyt kiharcolnunk, és az utolsó pillanatig meg is őriztük.